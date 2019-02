Hilde Crevits fluit initiatief eigen partij terug: “Partijpolitieke propaganda kan niet op school” LH

06 februari 2019

16u42

Bron: Belga 0 Scholen kunnen perfect politieke debatten organiseren, maar die debatten gebeuren best op een tegensprekelijke manier. “Puur partijpolitieke propaganda kan niet”, zo antwoordde minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het Vlaams Parlement op een vraag van Chris Janssens (Vlaams Belang). Volgens Janssens fluit Crevits daarmee een initiatief van haar eigen partij CD&V terug waarin de partij katholieke scholen voorstelt een lesuur uit te trekken voor een gesprek over het klimaatbeleid met een CD&V-parlementair.

Er is wat commotie ontstaan over een brief die CD&V heeft rondgestuurd naar de directies van katholieke scholen in Vlaanderen. In die brief vraagt de partij niet alleen om de kinderen niet meer te laten spijbelen voor het klimaat, maar wordt ook voorgesteld om een lesuur vrij te maken om een CD&V-parlementair uitleg te laten komen geven over het klimaatbeleid.

CD&V werd al op de korrel genomen voor dat initiatief. Ook in het Vlaams Parlement klonk er kritiek. “Dit is een schaamteloze politieke recuperatie van de klimaatmarsen via het onderwijs. Dit is politieke propaganda op de schoolbanken”, zo zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Hij legde de kwestie voor aan minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Tegensprekelijk debat

Volgens Crevits moeten scholen zich aan bepaalde regels houden. Zo kunnen tegensprekelijke debatten perfect. “Maar partijpolitieke propaganda in een school kan niet en kan nooit. Als scholen politieke partijen uitnodigen op school, gebeurt dat best op een tegensprekelijke manier", aldus Crevits. Volgens Janssens “torpedeert” Crevits daarmee het initiatief van haar eigen partij. “Want dat is politieke propaganda van uw partij”, aldus Janssens.

“Ik ben niet de initiatiefnemer van die brief”, antwoordde Crevits. “Ik ben ook niet de schoonmoeder van mensen die zich uit oprecht engagement aanbieden om naar scholen te gaan. Het is wel aan mij om duidelijk te maken dat debatten best op een tegensprekelijke manier gebeuren”, aldus Crevits.

De CD&V-minister vreest een beetje dat scholen gaan terugschrikken om politieke debatten te organiseren. Dat zou volgens haar erg jammer zijn. Daarom gaat ze ook zelf alle scholen opnieuw aanschrijven om de regelgeving uit te leggen. “Het organiseren van tegensprekelijke debatten is niet verboden en zelfs wenselijk”, besloot Crevits.