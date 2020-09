Exclusief voor abonnees Hilde (52) respecteerde alle veiligheidsvoorschriften. Toch werd ze ziek, en hoe: “Corona verandert in één seconde je leven” Sabine Vermeiren

28 september 2020

20u30 38 Gemiddeld meer dan 1.500 besmettingen per dag. Eén van de gezichten achter die statistiek is Hilde Watty (52) uit Brugge. Hilde respecteerde alle veiligheidsvoorschriften. Toch werd ze ziek, en hoe. “Ik heb koud, warm. Een druk op mijn borst. Vermoeidheid. Alles doet pijn. Ik ben nooit in mijn leven zo ziek geweest.”

Hoe en waar ze corona opliep, zal Hilde nooit weten. Maar wanneer het zich manifesteerde kan ze bijna op de minuut zeggen. Het gebeurde in haar auto, op een donderdagavond. Het ene moment was ze nog gezond. Het andere waren er die symptomen. En ze kwamen razendsnel opzetten. “Ik voélde me tijdens die autorit ziek worden”, zegt Hilde. “Per bijkomende kilometer werd ik slechter en slechter. Tegen dat ik thuis kwam, voelde ik me razend miserabel. Ik zou die avond nog gaan sporten maar dat heb ik afgezegd. Dat ging al niet meer.”

