Hijskraan schiet los van trekhaak in Zottegem: arbeider komt om Ronny De Coster

13u19

Bron: eigen berichtgeving 260 De Coster Bij een arbeidsongeval in het Oost-Vlaamse Zottegem is een werknemer van een bouwbedrijf vanmiddag om het leven gekomen. De bouwvakker was bezig met het plaatsen van een hijskraan op een werf.

Die mobiele kraan was met een trekhaak vastgemaakt aan een vrachtwagen en werd zo een helling op geduwd. Daarbij liep het mis: de trekhaak kwam los, waardoor de kraan de helling naar beneden schoot en tegen de vrachtwagen botste. De werknemer raakte tussen de kraan en de vrachtwagen gekneld.

Een MUG-team van het algemeen ziekenhuis Sint Elisabeth in Zottegem snelde nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. Hij is ter plaatse overleden. Als gevolg van het ongeval is de straat Traveins tussen Sint-Goriks-Oudenhove en Zottegem afgesloten voor alle verkeer.

Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde stuurt een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.