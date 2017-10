Hijskraan helt over, trucker kan botsing niet vermijden: kraanman kritiek Jelle Houwen

12u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jelle Houwen Een kraanman is deze ochtend zwaargewond geraakt bij een bizar ongeval in de Lettenburgstraat in Lampernisse, bij Diksmuide. Het ongeval gebeurde even voor 9 uur bij het afbouwen van een hijskraan op een werf.

De constructie helde plots over waardoor een van de kraanarmen dwars over de rijweg kwam te staan. Een trucker die passeerde kon de kraanarm daardoor niet meer ontwijken. Er volgde een harde botsing.

Op een onderdeel van de kraan was de kraanman nog aanwezig. Hij viel pardoes van de kraan en kwam meters lager op de grond terecht. Over zijn valpartij bestaat de grootste onduidelijkheid. Of de man viel doordat de kraanarm kantelde, of pas viel na de botsing met de vrachtwagen, wordt allemaal nog onderzocht.

De trucker raakte niet gewond, het glas van zijn cabine barstte door de klap.In ieder geval liep de kraanman zware verwondingen op aan het hoofd en werd hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De werf is afgesloten voor onderzoek, de straat is afgesloten.

Jelle Houwen