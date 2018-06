Hij werd verdacht van moord op studente Louise (23) in Luik. Nu is hij dood aangetroffen in zijn cel KVE

Bron: RTBF, Sudpresse, Belga 0 Meer dan acht maanden geleden vond Louise Lavergne de dood op haar kot in Luik. De Franse studente uit Mans was gewurgd door haar bovenbuurman Patrick V., geen onbekende van het gerecht. De verdachte van de moord is vanochtend dood aangetroffen in zijn cel, zo meldt RTBF.

Louise was niet op de hoogte gebracht van het donkere verleden van haar buurman. De vijftiger zat negen jaar vast voor de verkrachting van zijn minderjarige dochter en stiefdochter. In 2015 kwam hij vrij met een enkelband.

Na zijn vrijlating verscheen de man naakt aan de deur van het kot van Louise. Hij bezorgde haar briefjes waarin hij schreef dat hij met haar wilde vrijen. De studente diergeneeskunde stapte naar de politie om een klacht in te dienen, maar daar werd nooit een gevolg aan gegeven. Op 11 Oktober 2017 werd ze neergestoken en gewurgd op haar kot.

In afwachting van zijn proces zat Patrick V. opgesloten in de gevangenis van Lantin. Vanochtend is hij dood aangetroffen in zijn cel. De these van zelfdoding is de meest waarschijnlijke. Het parket en een wetsarts zijn ter plaatse geweest.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website https://www.zelfmoord1813.be/.