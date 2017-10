Hij was even 'man met blauwe jas': "Neen, ik heb Sofie Muylle niet vermoord" MMB

Benny Proot "Neen, ik heb Sofie Muylle niet vermoord." Davide Marzullo (27) moest het de voorbije maanden talloze keren herhalen, nadat hij in april verkeerdelijk werd aanzien als 'de man met de blauwe jas'. Een half jaar later wordt hij nu opnieuw geconfronteerd met de zaak: hij kreeg een advocatenrekening van 350 euro.

"Nochtans had ik die advocaat niet gevraagd. Door de taalbarrière is wellicht iets fout gelopen. Waarom moest ik een advocaat hebben? Ik wist van niks", zegt Davide. "Een buurtbewoner die mij vaak zag joggen in een blauwe jas, had toen de politie gealarmeerd. Plots stond de recherche om 5 uur voor mijn deur en was ik een moordverdachte."

Na een paar uur verhoor, afname van DNA én het leveren van een sluitend alibi mocht de Italiaan beschikken. "Maar zelfs na mijn vrijlating bekeek het hele gebouw mij als een moordenaar. Een tijdje later sloeg m'n huisbaas plots de huur op. Intussen ben ik verhuisd en heb ik die blauwe jas weggegooid. En ik ben vooral opgelucht dat een andere verdachte is opgepakt."

De Roemeen Alexandru C. (23) zit sinds 15 juli in de cel op verdenking van de moord. "Gaan joggen heb ik meer dan twee maanden niet gedurfd", vertelt Marzullo. "Mijn ouders vroegen me na mijn arrestatie om terug te keren naar Italië, maar ik heb niks te verbergen. Al draag ik nooit nog een blauwe jas", glimlacht hij.

rv Verdachte Alexandru C.