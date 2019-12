Exclusief voor abonnees

Hij verwittigde het land over de aanslag op Zaventem. En verloor meteen zijn job

Douglas De Coninck

29 december 2019

07u00

Bron: De Morgen

Al wat Mark Talemans in de ochtend van 22 maart 2016 wou doen, was iedereen verwittigen over de aanslagen op de luchthaven. Hij belde naar VTM en kwam live in de uitzending bij Joe FM terecht. Hij werd na 34 jaar dienst op straat gezet door Brussels Airport: ‘Mededelingen naar buiten mogen enkel door bevoegde woordvoerders.’