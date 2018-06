Hij verkracht meisje (19) met mentale beperking drie dagen lang om zijn verblijf in ons land te regulariseren Karen Van Eyken

11 juni 2018

12u09

Bron: La Dernière Heure 0 Een man heeft op perverse wijze geprobeerd om zijn verblijf in ons land veilig te stellen. Hij verkrachtte in Luik een meisje met mentale beperking drie dagen lang in de hoop dat ze zwanger zou worden zodat hij in België zou kunnen blijven. Dat schrijft La Dernière Heure

De dertigjarige Karim was uit ons land gezet en mocht België gedurende zes jaar niet betreden. Dit belette hem echter niet om in 2014 in Luik het pad te kruisen van een meisje van 19 jaar van wie de mentale leeftijd door deskundigen wordt geschat op zeven of acht jaar oud.

Drie dagen verdwenen

In november 2014 is het meisje drie dagen verdwenen. Ze was bij een kennis toen ze Karim ontmoette. Die laatste nam haar mee naar een kraakpand. Volgens de moeder van het meisje heeft de man haar verkracht met de bedoeling om haar zwanger te maken om zijn verblijf te regulariseren. Karim verhinderde het slachtoffer om een anticonceptiepil te nemen en ging met het meisje naar een centrum voor gezinsplanning om haar een zwangerschapstest te laten ondergaan.

De verdachte gaf toe dat hij onmiddellijk besefte dat het meisje een mentale beperking had. Hij schoof de verkrachtingen in de schoenen van de gemeenschappelijke kennis. Karim claimde echter dat hij ervan werd beschuldigd omdat "men hem koste wat kost in de gevangenis wilde stoppen".

Tot bloedens toe

De getuigenis van het slachtoffer liet er geen twijfel over bestaan: "Ik had geen keuze omdat hij me anders zou slaan, hij trok hardhandig aan mijn haren". Het meisje verklaarde dat hij haar misbruikte en haar dwong om seks met hem te hebben. En dit tot bloedens toe. Hij gaf haar ook slaappillen.

Het meisje was al eerder het slachtoffer van een verkrachting door een ander individu.

Karim is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar.