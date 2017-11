Hij reed onder invloed Saar (16) dood en pleegde vluchtmisdrijf, maar moet niet naar de cel Alexander Haezebrouck HR

Doodrijder Miguel Verhelst (32) uit Aartrijke heeft van de politierechter in Kortrijk in beroep geen effectieve celstraf gekregen. Hij moet dus niet naar de gevangenis. Nochtans had de familie van het slachtoffer dat graag gezien. Verhelst reed een jaar geleden in Gits Saar Gevaert (16) dood en pleegde vluchtmisdrijf. Zijn wagen was niet ingeschreven, verzekerd of gekeurd én was het al zijn tweede vluchtmisdrijf.

De man kreeg in beroep een voorwaardelijke celstraf van 3 jaar en 1 maand. Hij kreeg ook een zwaarder rijverbod: 10 jaar en twee maanden. In eerste aanleg was hij veroordeeld tot 2,5 jaar voorwaardelijke celstraf en 43 maanden rijverbod.

De kerstvakantie lonkte, toen het tienermeisje vorig jaar op 17 december rond 18 uur met haar fiets op weg was naar huis na een uitstapje met vriendinnen. Toen ze de Brugsesteenweg dwarste, op amper een kilometer van haar huis, werd ze gegrepen door een Range Rover. De klap was zo hevig dat tussen de plek waar de bestuurder het meisje opschepte en de plaats waar haar fiets uiteindelijk belandde 60 meter lag. Het meisje overleed dezelfde avond nog aan haar verwondingen. De bestuurder van de Range Rover bekommerde zich niet om het zieltogende slachtoffer en reed door. Pas in de loop van de nacht ging hij zich melden bij de politie. Toen bleek dat hij niet alleen geïntoxiceerd was maar ook dat zijn voertuig niet verzekerd was, niet ingeschreven én niet gekeurd.

Niet eerste vluchtmisdrijf

De man was voor het ongeval al twee keer veroordeeld door de politierechter - één keer zelfs voor vluchtmisdrijf. Voor zover bekend ging het toen om een ongeval met enkel blikschade.

JVK Saar Gevaert (16) was het kruispunt aan een Jaguar en Land Rover-garage aan het oversteken, toen ze opgeschept werd door een auto. De dader stoof meteen weg in de richting van Torhout.

Henk Deleu Een week na het ongeval namen 500 mensen deel aan een witte mars voor Saar.