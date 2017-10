Hij reed 193 waar hij 70 mocht en bejaard koppel bekocht dat met hun leven: drie jaar cel Nina Bernaerts hr

11u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Klaas De Scheirder en Belga Fouad E.M. zat aan het stuur van de witte Audi S4 (het voertuig achteraan op de foto) toen hij de Peugeot van het bejaarde koppel met hoge snelheid aanreed. Ook een andere wagen deelde in de brokken (midden). Fouad El Morabet (27) is door de rechtbank schuldig bevonden voor de dood van het bejaarde koppel dat hij aanreed op de Noorderlaan in Antwerpen. De rechtbank veroordeelde ook het gebrek aan schuldinzicht. Hij krijgt drie jaar gevangenisstraf effectief, 6000 euro boete en vijf jaar rijverbod.

De man uit het Nederlandse Nispen vroeg de vrijspraak en legde de schuld bij het koppel zelf omdat zij de straat over staken. Maar daar ging de rechtbank dus niet in mee. Het onderzoek wees namelijk uit dat de witte Audi van Fouad minstens 193 km/u reed op een baan waar 70 is toegelaten. "De afslagbeweging had perfect gekund als de Audi een normale snelheid had gehad. Dit hadden de slachtoffers niet kunnen zien aankomen."

E.M was niet aanwezig om zijn vonnis te aanhoren.