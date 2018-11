Hij ontkleedde slachtoffer en sneed haar haar af. Verdachte kotmoord Kortrijk maandag voor rechter voor mishandeling van andere vrouw Alexander Haezebrouck

16 november 2018

19u39

Bron: eigen berichtgeving 0 Mohammad M., de 20-jarige Afghaan die in de cel zit voor de dubbele moord in een studentenhuis in Kortrijk was eerder al betrokken bij het mishandelen van een vrouw. Samen met twee anderen moet hij zich daar maandag voor verantwoorden in de rechtbank in Kortrijk.

De 20-jarige verdachte van de dubbele moord moet zich maandag samen met twee landgenoten verantwoorden voor de mensonterende behandeling van een vrouw in februari dit jaar. Uit de dagvaarding blijkt dat ze de vrouw ontkleedden, de haren afsneden, dwongen alcohol te drinken en pikante pepers en een pil door te slikken.



Ook begin augustus zou het drietal zich schuldig gemaakt hebben aan strafbare feiten. Deze keer bedreigden ze een man en zouden ze zijn keel oversnijden als niet hij niet zou zwijgen. Hij moest ook beloven om Kortrijk te verlaten en incasseerde enkele klappen van het drietal. De zaak wordt maandag ingeleid in de rechtbank in Kortrijk.



Mohammad M. zal vanuit de gevangenis overgebracht worden, net als zijn kompaan Ali H. die ook opgesloten zit. De derde beklaagde, Ali Reza M., is op vrije voeten. Mohammad M. was voor de dubbele moord begin oktober duidelijk niet aan zijn eerste criminele feit toe. In de dubbele moord legde hij deze week na een maand stilzwijgen eindelijk een eerste verklaring af. Daarin zegt hij dat het meisje al dood was toen hij aankwam. Het Afghaans slachtoffer (18) stierf door een messteek tijdens een gevecht, maar hij handelde naar eigen zeggen uit zelfverdediging. Het parket van Kortrijk is niet onder de indruk van de verklaringen. Volgens hen zijn er voldoende objectieve bewijzen die wel degelijk aantonen dat Mohammad M. beide moorden pleegde.