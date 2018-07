Hij heeft een Belgische papa en mama, maar voor België bestaat Adrien niet Koppel uit Luik heeft kind bij draagmoeder in Oekraïne maar krijgt geen reisdocument om het mee naar huis te nemen Philippe Ghyssens

12 juli 2018

17u43 0 Twee maanden nadat een draagmoeder in Oekraïne haar kind ter wereld bracht, kan de Belgische Rachel de kleine Adrien nog steeds niet mee naar huis brengen. Draagmoederschap is in ons land niet bij wet geregeld, waardoor Adrien geen reisdocument krijgt, en gedoemd is om nog héél lang in Oekraïne te blijven.

Hoe breng je een baby die in Oekraïne is verwekt en door een Oekraïense vrouw werd gedragen en gebaard, naar België? Een onmogelijke opdracht, zo ondervinden Rachel en Jean-François, een koppel uit het Luikse. Wensmama Rachel en haar baby Adrien verblijven nu al twee maanden in een huis in Kiev met weinig zicht op een oplossing.

In de krant “L’Avenir” vertelt Rachel dat zij en haar man Jean-François het bedrijf BioTexCom inschakelden om een kind te krijgen. De vrouw heeft al twee kinderen van 12 en 9 uit een vorig huwelijk Toen ze beviel van haar tweede kind, werd de baarmoeder gedeeltelijk weggenomen om het leven van de boreling te redden. Daardoor kan ze zelf geen kinderen meer krijgen. BioTexCom kwam met een oplossing: een draagmoeder in Oekraïne. Voor 30.000 euro zou het koppel een derde kind krijgen.

In september leverden beide ouders een zaad- en een eicel, waarna een embryo werd ingeplant bij een Oekraïense vrouw, die daarvoor 10.000 euro kreeg. Op 26 mei beviel de draagmoeder van Adrien. In het ziekenhuis werd een geboorteakte opgesteld met de namen van Rachel en Jean-François als ouders en de draagmoeder stond in een officieel document haar rechten af. Het bedrijf zou de papieren in orde brengen en de ouders zouden snel met de kleine naar België kunnen afreizen. Helaas liep het niet zo’n vaart.

