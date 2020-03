Hij: een kasteloze zonder toekomst. Zij: een Zweedse edelvrouw. En toch overwint de liefde

Nu in tijden van corona wordt aangeraden om thuis te blijven, hebben we met z’n allen meer tijd om te lezen. Daarom doken we in ons archief en maakten we een selectie van de beste artikelen van de afgelopen vijf jaar. Vandaag brengen we het eerste deel van het opmerkelijke liefdesverhaal van Pradyumna Kumar Mahanandia (PK) en Ann-Charlotte Von Schedvin (Lotta) dat in augustus 2018 in onze krant verscheen. Hun twee leefwerelden konden moeilijk vérder uit elkaar liggen. PK huppelde als kleine jongen zonder kleren door de Indiase jungle, terwijl Lotta een telg was van de Zweedse adel. Toch komen ze samen. Reporter Dietert Bernaers en fotograaf Jan Aelberts trokken naar een Zweeds bos om dit onwaarschijnlijke liefdes verhaal op te tekenen. Een beklijvender sprookje gaat u deze zomer niet lezen.