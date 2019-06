Hiervoor moet je wel écht Zeeman-fan zijn Van kop tot teen gekleed in Zeeman - van 3,99 tot 9,99 euro. Redactie

07 juni 2019

05u20 0 Kitsch doet de kassa rinkelen. ‘Marginaal’ met een stevige knipoog was al langer een trend en dat heeft ook Zeeman goed begrepen. Na de lancering van hun sneakers vorige week -één paar met een stevig prijskaartje van 200 euro en een ander paar voor slechts 12,99 euro -, heeft de goedkope kledingketen nu een resem nieuwe goedkope stuks toegevoegd aan hun fancollectie.

Een blauw-gele sweater met het Zeemanlogo: voor 9,99 euro heb je ‘m. Badslippers met ‘Zee’ en ‘Man’ koop je voor 3,99 euro en er zijn ook een broek, short en een heuptasje met het logo van de keten te koop in de huiscollectie.

“De introductie van onze fancollectie en sneakers was zo’n groot succes dat onze webshop het niet allemaal kon verwerken”, klinkt het bij Zeeman. “Nu is dat probleem opgelost. Maar op is op.”