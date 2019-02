Hier stond je het langst in de file op de Vlaamse snelwegen in 2018 Filezwaarte op snelwegen gedaald ten opzichte van recordjaar 2017 TT

06 februari 2019



Bron: Belga 0 De filezwaarte, de combinatie van filelengte en fileduur, is vorig jaar op de Vlaamse snelwegen afgenomen ten opzichte van het uitzonderlijke recordjaar 2017. Dat blijkt uit cijfers op de website van het Vlaams Verkeerscentrum. De ochtendspits was gemiddeld wat lichter, de avondspits bleef op hetzelfde niveau. De reden voor de afname zijn wellicht de drogere weersomstandigheden in 2018. Drukste punt was de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost, de grootste files stonden op de Brusselse ring.

"In 2018 merken we een correctie van een uitzonderlijk 2017", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. "We bevinden ons nu weer op het niveau van 2016, dat sowieso ook een zeer druk jaar was. We kunnen dus zeker niet zeggen dat 2018 een rustig jaar was.”

De gemiddelde filezwaarte bedroeg vorig jaar 552,27 kilometer-uur, licht onder het niveau van 2017 met 568,44. In het eerste deel van de dag, tussen middernacht en ‘s middags, ging het om 227,48 km-uur vergeleken met 242,90 een jaar eerder, in het tweede deel van de dag was er ongeveer een status quo met 324,80 km-uur tegenover 325,54 km-uur.



Vooral in het najaar vielen de files op een werkdag vorig jaar minder zwaar uit. In de maanden maart, april en mei werden wel nog recordcijfers opgetekend.

Drukste en meest verzadigde plaatsen

De drukste plaats op de Vlaamse snelwegen was het stuk van de Antwerpse ring tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost in de richting van Nederland, met gemiddeld 140.632 voertuigen per dag. Bruyninckx noemt die plaats “de klassieker der klassiekers”. Ook in de tegenovergestelde rijrichting tussen Borgerhout en Berchem was het bijzonder druk met 137.951 voertuigen, net als op het stuk van de Brusselse binnenring tussen Machelen en Zaventem, met gemiddeld 105.522 voertuigen per dag.

De drukste tunnel was de Antwerpse Kennedytunnel, goed voor dagelijks 80.000 voertuigen in elke richting. Het gaat om cijfers over het aantal voertuigen op een werkdag buiten de schoolvakanties.

De meest verzadigde punten op de Vlaamse snelwegen waren de zone UZ Jette op de Brusselse ring (16,8 uur per dag verzadigd op zowel de binnen- als buitenring), de Brusselse ring tussen Vilvoorde en Machelen, de Kennedytunnel en de zone tussen Borgerhout en Antwerpen-Oost op de Antwerpse ring.