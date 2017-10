Hier kan je vandaag hinder ondervinden door staking TT

06u00 835 BELGA Vandaag wordt er een hele dag gestaakt door de socialistische overheidsvakbond ACOD. 24 uur lang leggen Vlaamse en federale ambtenaren het werk neer als reactie tegen de "stiefmoederlijke manier" waarop de Vlaamse en federale regering hen behandelen. Vooral bij het openbaar vervoer wordt er hinder verwacht.

Hoewel het dus enkel de socialistische vakbond is die actie voert, kan de hinder groot zijn, zeker bij cruciale overheidsdiensten zoals het openbaar vervoer.

NMBS

De staking bij de spoorwegen is gisteravond al van start gegaan, om 22 uur om precies te zijn. Hoewel niet iedereen meestaakt, wordt er toch heel wat hinder verwacht. Het treinverkeer zal in elk geval tot vandaag om 22 uur verstoord blijven.



In Vlaanderen rijden op alle spoorlijnen momenteel nog treinen, maar op verschillende plaatsen zijn wel al treinen afgeschaft, zo meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. In het zuiden van het land leidt de staking tot meer hinder.



Tussen 5 en 6 uur reden tussen Gent en Brussel twee op de vijf treinen niet, op de lijn Leuven-Brussel was een op de drie geschrapt en tussen Sint-Niklaas en Antwerpen reed slechts de helft van de treinen. Tussen Antwerpen en Brussel en Antwerpen en Gent reed het treinverkeer tussen 5 en 6 uur normaal.



"Reizigers blijven best rekening houden met hinder", zegt Temmerman. "Wij blijven reizigers ook aanraden om zich nog vóór hun vertrek naar het station goed te informeren via onze kanalen en routeplanner."



In Wallonië veroorzaakt de actie van de socialistische vakbond meer hinder. Vanuit Luik vertrekt slechts een op de vijf treinen en vanuit Charleroi een op de drie richting de hoofdstad. De as Aarlen-Namen-Brussel wordt voorlopig nog relatief gespaard: drie op de vier treinen rijden er. Ook tussen Bergen en Brussel is een kwart van de treinen geschrapt.



Ook het internationale treinverkeer zal hinder ondervinden, aangezien er dan ook in Frankrijk gestaakt wordt.



De NMBS raadt reizigers aan zich zo goed als mogelijk te informeren via de website, Twitter en de informatieschermen in de stations.

De Lijn en MIVB

Ook het bus-, tram en metroverkeer zal verstoord zijn door de 'reactiedag'. Zowel De Lijn in Vlaanderen als de MIVB in Brussel verwachten dat er minder bussen en trams zullen rijden en raden aan hun websites en hun sociale media in het oog te houden.



In Brussel rijden er vanochtend alleen metro's op lijn 1, dat is de lijn tussen Stokkel en Weststation. Ook op zes tramlijnen is er verkeer en op twee buslijnen. De metro's op lijn 1 rijden slechts om de 10 minuten. De andere metrolijnen (2, 5 en 6) liggen stil. Lijn 6 is die naar het Koning Boudewijnstadion. Dat betekent dat er voorlopig ook hinder is voor Rode Duivels-supporters die naar de kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus willen gaan kijken.



Je kan de tram nemen op de lijnen 3, 4, 7, 82, 92 en 94 en de bus op de lijnen 21 en 87. Ook hier rijden er minder voertuigen dan normaal.



De MIVB waarschuwt voor hogere wachttijden dan normaal.



De toestand kan doorheen de dag veranderen. Reizigers kunnen voor de recentste informatie terecht op de website en sociale media van de MIVB.





Luchthavens

Op de luchthavens wordt er niet gestaakt, en ook bij verkeersleider Belgocontrol is er geen stakingsaanzegging ingediend. Normaal gezien zullen reizigers naar Zaventem dus geen hinder ondervinden.



Uiteraard hou je best wel rekening met vertragingen bij de trein- en busverbindingen naar de luchthaven en vertrek je dus best iets vroeger richting de luchthaven.

Onderwijs

In het onderwijs wordt er niet gestaakt, enkele sensibiliseringsacties niet te nagesproken.

Crèches

Sommige openbare crèches zullen wel actie voeren, al zijn er sterke regionale verschillen. Informeer je best op voorhand.

Post

Bij Bpost wordt er actie gevoerd, maar zal de hinder regionaal verschillen, aangezien enkel het ACOD actie voert, en het ACV bijvoorbeeld niet. Mogelijk zullen brieven en pakjes later bezorgd worden. Kranten zullen wel op tijd in de bus vallen.

Overheidsadministraties

Het ACOD zal ook actie voeren bij de overheidsadministraties en bijvoorbeeld OCMW's. Daardoor kan er ook hinder zijn bij steden en gemeenten.





Gevangenissen, elektriciteitscentrales en sluizen

Actie zal er ook nog gevoerd worden bij andere overheidsdiensten, zoals in gevangenissen, elektriciteitscentrales en aan sluizen. Toch zal de hinder voor het grote publiek daarbij beperkt zijn.



Bij de gevangenissen zal er volgens het ACOD in elke provincie minstens één stakingspost staan, net als aan de elektriciteitscentrales. Het is echter niet de bedoeling de werking volledig lam te leggen. In de gevangenissen zal mogelijk de poliltie ingeschakeld worden om het werk over te nemen.



De actie van de socialistische overheidsvakbond ACOD op 10 oktober betekent geen eindpunt, zegt voorzitter Chris Reniers. "We gaan onder geen voorwendsel akkoord met een afbouw van de openbare diensten. Elk onderdeel van het regeringsplan dat de openbare sector ondergraaft, blijft voorwerp van een verdere reactie", waarschuwt ze.

