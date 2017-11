Hier ergert u zich het meeste aan op de weg Brecht Herman

06u00 0 Laenen De Antwerpse ring. Op de weg ergeren we ons te pletter aan middenvakrijders en aan bestuurders die hun richtingaanwijzers niet gebruiken. Dat blijkt uit een enquête van Vias institute, het vroegere BIVV.

Naar aanleiding van de 'nationale dag voor de verkeersveiligheid' van vandaag heeft Vias institute, het vroegere BIVV, een rondvraag gedaan over ergernissen in het verkeer. Op Vlaamse autosnelwegen worden we vooral horendol van bestuurders die op de middenstrook blijven plakken en bumperklevers. Eerder gaf in een Europese verkeersbarometer 55 procent van de Belgen al aan vaak op het middenvak te blijven rijden. Gevolg is dat we - weinig benijdenswaardig - Europees kampioen rechts inhalen zijn, nochtans een fikse overtreding.

Stef Willems, woordvoerder van Vias insitute, begrijpt de ergernis. "De momenten waarop we vlot kunnen rijden, worden steeds zeldzamer. Als er dan voor je iemand op het middenvak blijft hangen, waardoor je wordt opgehouden, is dat inderdaad vervelend. Het is bovendien ook een overtreding. Maar rechts inhalen is in geen geval een oplossing. Het is niet alleen een zware inbreuk, maar ook gewoon erg gevaarlijk."

