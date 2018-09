Hevige onweersbuien veroorzaken wateroverlast in Limburg IB

06 september 2018

01u23

Bron: Belga 0 De hevige onweersbuien, die gisterenavond over Limburg trokken, hebben in verschillende steden en gemeenten wateroverlast veroorzaakt. De brandweer in Tongeren kreeg een vijftiental oproepen vanuit deelgemeenten Rutten en Koninksem. Daar stroomde het water in enkele keldergarages binnen.

In Zonhoven waren er problemen in de Molenweg. In Sint-Truiden steeg het water enorm snel in de Sint-Trudostraat en de Abdijstraat. Ook Beringen en Maasmechelen kregen hun deel van de overlast. In Beringen moest de brandweer water wegpompen uit kelders en bedrijven aan de Zwanenbergstraat en de Beverlosesteenweg. De brandweer legde in Hasselt aan het Kinepoliscomplex preventief zandzakjes.

De eerste oproepen liepen gisteren al rond 17.30 uur binnen na een wolkbreuk boven Diepenbeek, waar er problemen waren op onder meer de Grendelbaan en de Lutselusstraat.