Hevige onweersbuien trekken opnieuw over het land: code oranje in Limburg AW

05 juni 2019

22u59 82 De pittige onweersbuien van gisteren zijn nog maar net verteerd of er trekken al nieuwe buien over het land. Vooral in de oostelijke provincies zijn die het hevigst.

Vanuit Frankrijk trekt een actieve buienlijn met onweer richting ons land. En vooral in het oosten is er veel kans op een fikse onweersbui en krachtige windstoten. Hier en daar kan er wat hagel vallen.

Opgelet! In de regio tussen Brussel-Gent-Antwerpen wordt momenteel op veel plaatsen hagel gemeld van 1-3 cm. Angelique Van Looij wist deze foto te nemen in Ossendrecht zojuist. pic.twitter.com/vtOsZx9JGv NoodweerBenelux(@ NoodweerBe) link

Onweders in alle provincies, maar minder in West-Vlaanderen David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Omstreeks 21.30 bereikten de regen- en onweersbuien het Antwerpse stadscentrum waarna ze zelfs het brandalarm van de kathedraal lieten afgaan. De brandweer zoekt ter plaatse uit wat het alarm kan hebben veroorzaakt. Mogelijk is er een blikseminslag geweest maar zeker is dat niet. De brandweermannen gingen zowel in de kathedraal als aan de toren controleren. Een deel van de toren staat trouwens in de stellingen.

In de hoofdstad werden enkele autobestuurders dan weer verrast door het plotse uitbarsten van het onweer. Zo maakte iemand met zijn dashcam een video van de zware regenval op de E40 richting Brussel, ter hoogte van Woluwe.

Ook Oost-Vlaanderen hield de storm goed huis. Op verschillende plaatsen waren er blikseminslagen, en een van de zwaarste trof een windmolen langs de E34 in Vrasene. De knal was van kilometers ver te horen.

Meer over Brussel

Vrasene

Frankrijk

Oost-Vlaanderen

E34

E40

weer

ramp