Hevige hagelbuien zetten straten blank in West-Vlaanderen Redactie

10u13

Bron: VRT 577 Twitter/Kathleen Bertrem Hagelbuien in Brugge. In West-Vlaanderen hebben stevige hagelbuien in enkele gemeenten straten onder water gezet. Op beelden die bewoners op sociale media plaatsten, is te zien hoe sommige wegen volledig wit zijn van de hagelbollen.

Momenteel is het inderdaad aan het hagelen op verschillende plaatsen in West-Vlaanderen", zegt weerman Frank Deboosere aan de VRT. "In de loop van de dag zullen er op verschillende plaatsen lokaal buien voorkomen. Dat kunnen buien met regen zijn, maar ook met hagel." De buien zijn te vergelijken met "maartse buiten of aprilse grillen", maar dan in november.

De reden voor de stevige buien? De koude bovenlucht: "De lucht op zo'n vijf kilometer hoogte heeft momenteel een temperatuur van -35 graden. De wind komt momenteel uit het Westen en dus van over zee. De combinatie tussen de koude bovenlucht en het warme zeewater speelt hier nu een rol."

Een halfuur geleden neerslag met #hagel. pic.twitter.com/dZsg8UOvLo patrick pagie(@ pagiepat) link

En dan ligt in 2 minuten heel de straat wit van #hagel @StadBrugge @frankdeboosere pic.twitter.com/VbtDFGuDrk Kathleen Bertrem(@ BertremKathleen) link

#hagelslag #hagel #ijsblokjes Een foto die is geplaatst door True Colors (@true_colors_ivo) op 05 nov 2017 om 08:49 CET

Say what? Het hagelt een beetje... #hagel #typischBelgisch #belgischweertje #wittapijtje #tisnogmaarbeginnovember #fuckedupseasons Een foto die is geplaatst door null (@onceuponahannie) op 05 nov 2017 om 08:41 CET