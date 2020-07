Hevige brand op luchthaven van Luik onder controle HAA IB

23 juli 2020

00u49

Bron: Belga, ANP 0 update De brand die gisteravond woedde op de luchthaven van Bierset (Luik) is onder controle. Niemand raakte gewond en er zijn ook geen vliegtuigen beschadigd. Dat zegt Christian Delcourt, communicatiemanager van de luchthaven.

De brand ontstond rond half elf 's avonds aan het leegstaande gebouw B30, tussen de passagiersterminal en de brandstofafdeling van de luchthaven. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling: in de wijde omgeving was te zien hoe grote zwarte rookpluimen vanaf het terrein van de luchthaven de lucht in kringelden.

Volgens de waarnemende burgemeester van Grâce-Hollogne, Manuel Dony, vormde de rook geen gevaar voor de omwonenden. Een nabij gelegen hotel hoefde dan ook niet geëvacueerd worden.

Luchtverkeer stilgelegd

Het luchtverkeer werd na het uitbreken van de brand stilgelegd. Volgens Delcourt kunnen er nog steeds geen vliegtuigen landen. Normaal worden er ‘s nachts meerdere vrachtvliegtuigen van het bedrijf TNT verwacht.

De oorzaak van de brand is voorlopig nog niet bekend.

🔴 Un incendie est en cours à l’aéroport de Liège ce mercredi soir.



▫️Plusieurs camions de pompiers sont sur place. L’incendie toucherait un emplacement de parking d’avion situé à côté du terminal de l’aéroport.



pic.twitter.com/nNZpiI2X1m air plus news(@ airplusnews) link