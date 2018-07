Hevige brand in schuur met oldtimers TVDZM

11 juli 2018

In Mechelen-Noord woedt er momenteel een brand in een schuur langs de Antwerpsesteenweg. Politie en brandweer zijn massaal ter plaatse. In de schuur zouden volgens eerste berichten een zestal oldtimers staan. De brand gaat gepaard met hevige rook.

De schade is groot. De auto’s zijn verloren en ook de schuur liep aanzienlijke schade op. Volgens politiewoordvoerder Dirk Van de Sande vielen er geen slachtoffers. “De brand is momenteel onder controle maar er moet nog nageblust worden”, besluit Van de Sande. De schuur ligt achter de autogarage van Volvo Vermant. Ook die liep schade op. Door de hitte sprong een raam.