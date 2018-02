Hevige brand in Molenbeek nadat arbeiders vuurtje stoken Wouter Hertogs

17 februari 2018

11u25

Bron: Eigen berichtgeving

Bij een hevige brand in de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek zijn deze nacht twee personen gewond geraakt. De twee slachtoffers, Roemeense arbeiders, overnachtten in een oud industrieel gebouw dat gerenoveerd werd.

Om het toch wat warm te krijgen hadden de twee een vuurtje gestookt. Dit vuurtje werd al snel groter dan ze voorzien hadden. Ze kregen het niet meer gedoofd en na enige tijd sloeg het over op het oude gebouw, dat al snel in lichterlaaie stond. De Roemenen werden bevangen door de rook en naar het ziekenhuis overgebracht.