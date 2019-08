Hevige brand in loods met papier en karton in Moeskroen HR

31 augustus 2019

19u23

Bron: Belga, Focus WTV, Info Roubaix 3 Binnenland In een loods van een afvalverwerkingsbedrijf in Moeskroen woedt sinds 16.30 uur een zware brand. Verschillende brandweerkorpsen uit de regio zijn ter plaatse. Ze worden ook geholpen door Franse collega's.

Het vuur ontstond rond 16.30 uur in een loods waar papier en karton wordt opgeslagen. Het vuur breidde al snel uit, met hevige rookontwikkeling tot gevolg. De politie stelde een veiligheidszone in.

Door de omvang van de brand riep de brandweer van Moeskroen al snel de hulp in van vier omliggende hulpverleningszones, waaronder die van Kortrijk. Ook de brandweer van het Franse Rijsel (Lille) schoot te hulp. In totaal zijn zowat veertig brandweerlui ter plaatse.

Volgens Focus WTV moeten in West-Vlaanderen ook de inwoners van Kortrijk, Zwevegem en Avelgem hun ramen en deuren dichthouden door de brand.

Oeps, ramptoeristen komen van overal kijken naar de brand in #Moeskroen



Ziet er niet goed uit pic.twitter.com/7vBjrkyZ2D 🅱️elgiumers ⏳📚(@ Belgiumers) link

🔥🔥🔥 - Gros incendie en cours dans une déchèterie à Mouscron en Belgique ! pic.twitter.com/5XLdTSn8jl INFO Roubaix(@ RoubaixInfo) link