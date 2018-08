Hevige brand bij winkelcentrum in Beveren Kristof Pieters

31 augustus 2018

14u09

Bron: Eigen berichtgeving 0

In de Vrasenestraat, de grootste winkelstraat in Beveren, is rond 13.30 uur brand uitgebroken in een winkelgaanderij met een tiental winkels. De brandweer krijgt het vuur niet onder controle en andere korpsen zijn opgeroepen ter versterking. Het is voorlopig afwachten of er gewonden zijn gevallen, maar het is nu al duidelijk dat de schade bijzonder groot zal zijn.