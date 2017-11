Hevige brand bij transportbedrijf in Tienen rvl

11u51

Bron: Eigen berichtgeving 0 Kristien Bollen Hevige brand bij transportbedrijf Saelens in Tienen.

Bij het transportbedrijf Saelens aan de Hamelendreef in Tienen (Vlaams-Brabant) brak deze ochtend een zware brand uit. Op de terreinen achter het bedrijf vatte een vrachtwagen door een nog ongekende reden rond 6 uur vuur. Gelukkig werd die tijdig opgemerkt en konden andere vrachtwagenchauffeurs die nog in hun cabine lagen te slapen zich tijdig in veiligheid brengen.

De brandweerkorpsen van Tienen, Aarschot en Diest rukten massaal uit. Bij de brand waren er enkel kleine explosies te horen. De spuitgasten moesten de grote middelen boven halen en konden zo voorkomen dat de vlammen oversloegen op het bedrijf zelf. Wel ging de vrachtwagen totaal in vlammen op, net zoals een tank en een stapel houten paletten die in de buurt stonden. Bij de brand vielen gelukkig geen gewonden.

Kristien Bollen De brandweer rukte massaal uit.