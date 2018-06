Hevige brand achter Noordstation in Brussel: straten afgesloten, tien huizen ontruimd Silke Vandenbroeck Arno Van Hauwermeiren

25 juni 2018

20u07

Bron: eigen berichtgeving, Belga 243 Achter het Noordstation in Brussel heeft vanavond een hevige brand. De brandweer kwam met veel manschappen ter plaatse, maar heeft het vuur intussen onder controle.

Het vuur brak rond 19.20 uur uit aan het dak van de loods, die gelegen is op de hoek van de Aarschotstraat en de Brabantstraat. Volgens de politie waren in het gebouw renovatiewerken bezig en moet de oorzaak van de brand vermoedelijk daar gezocht worden. Het vuur greep in ieder geval snel om zich heen en veroorzaakte een dikke rookwolk.

Verschillende straten in de buurt werden afgesloten en een tiental woningen werd uit voorzorg ontruimd. Een tiental woningen werden ontruimd. Voorlopig is er geen sprake van gewonden. De brandweer heeft de brand nog altijd niet helemaal onder controle.

Kort na 21 uur meldde de politie dat de brandweer het vuur volledig onder controle had. De schade aan het gebouw zou aanzienlijk zijn.