Hevig rokende auto stort Brusselse ochtendspits in de soep HA

08 november 2018

09u10

Bron: Belga 3 Een hevig rokende auto in de Belliardtunnel heeft de ochtendspits in Brussel vandaag erg in de war gestuurd.

Vier Brusselse tunnels gingen iets na 6 uur in beide richtingen dicht nadat een hevig rokend voertuig de Belliardtunnel was ingereden. Dat zorgde voor veel rookontwikkeling en hinder in ook drie andere tunnels (Jubelpark, Wet en Reyers-Centrum), zegt Inge Paemen van Mobiel Brussel.

Eerder deze ochtend gingen al de tunnels Jubelpark, Wet en Reyers-Centrum opnieuw open. Bij de Belliardtunnel lukte dat niet omdat er een probleem was met de bediening van de slagboom vanop afstand. Daardoor moest een technicus ter plaatse komen, vertelt Paemen. Het euvel zou te wijten zijn aan een vals contact.

Rond 8.20 uur ging ook de Belliardtunnel weer open voor het verkeer.

#TunnelBru, einde van het technisch incident, de Belliardtunnel is weer open voor het verkeer. Verkeersinfo Brussel Mobiliteit(@ MobirisNL) link