Heusden-Zolder betaalt onterecht 365.000 euro aan topambtenaren Redactie

27 augustus 2018

07u47

Bron: belga 4 Negen personeelsleden van de gemeente Heusden-Zolder hebben samen 365.000 euro gekregen voor de opvolging van de renovatie van het ophaalgebouw op de mijnsite. De bedragen variëren van 3.700 euro per persoon tot 80.000 euro en zijn onterecht uitgekeerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Audit Vlaanderen, zo schrijft Het Belang van Limburg.

Bruno Buyse, onafhankelijk raadslid, ex-schepen en ex-N-VA'er, diende twee jaar geleden een klacht in bij Audit Vlaanderen. Hij wilde laten uitzoeken of de extra vergoedingen die leden van het managementteam kregen, wel wettelijk waren. "Uit het onderzoek dat intussen afgerond is, blijkt dat de vergoedingen onterecht zijn", zegt Buyse. Hij wil dat de gemeente zo snel mogelijk actie onderneemt. "Als het gemeentebestuur dat geld niet terugvraagt, dan roep ik de burgers op om naar de rechtbank te stappen."

De aanleiding voor de omstreden vergoedingen was de renovatie van het ophaalgebouw op de mijnsite, een project van 16 miljoen euro. Die werken konden ook opgevolgd worden door externen, maar uiteindelijk werd beslist om als besparingsmaatregel het gemeentepersoneel in te zetten. De extra vergoedingen die ze daarvoor kregen, blijken nu dus niet rechtsgeldig.