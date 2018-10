Heuglijk nieuws uit Pairi Daiza: orang-oetan Sungai geboren SVM

31 oktober 2018

12u09

Bron: Pairi Daiza 9 Pairi Daiza heeft er een kleine orang-oetan bij. Sungai werd gisteren geboren, Sinta (24) en Gempa (13) mogen zich de trotse ouders noemen. De naam betekent ‘rivier’ in het Indonesisch. Of het een mannetje of een vrouwtje is, is voorlopig nog niet bekend.

De geboorte van Sungai - die overigens op natuurlijke wijze is verwekt en geboren - is geweldig nieuws, des te meer omdat de diersoort ernstig bedreigd is. Het aantal orang-oetans neemt langzaam maar zeker af door de aanwezigheid van stropers. Hun natuurlijke habitat wordt ook vernietigd om er immense palmolieplantages van te maken. Volgens schattingen leven er in het wild nog 13.800 orang-oetans.

Het dierenpark telt nu zes orang-oetans in de rangen. Ze zijn oorspronkelijk afkomstig van het noorden van het Indonesische eiland Sumatra. Sinta en Gempa maakten als eerste koppeltje hun opwachting in 2016. Het leeftijdsverschil van elf jaar bleek geen enkel probleem: ze waren naar Pairi Daiza gekomen nadat ze op basis van videobeelden voor elkaar gekozen hadden. In het park ontstond meteen een hechte band, met een snelle zwangerschap tot gevolg.

Wie Sungai wil bezoeken, zal nog enkele dagen moeten wachten. Om het welzijn van Sungai en zijn moeder te garanderen, kunnen geïnteresseerden hen nog niet bezoeken. De moeder zal bepalen wanneer dat precies gebeurt. Let er wel op dat hun verblijf niet de hele dag door open zal zijn voor het grote publiek.

