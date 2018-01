Hetze rond aanstelling nieuwe redactrice sociale media bij VRT mvdb

23u07 224 photo_news Jihad Van Puymbroeck ging vandaag bij de openbare omroep VRT aan de slag als redacteur sociale media. Op Twitter is er commotie ontstaan over de aanwerving van Jihad Van Puymbroeck als redacteur sociale media bij de nieuwsdienst van de VRT. Verschillende twitteraars wezen de openbare omroep erop dat Van Puymbroeck in het verleden actief was bij de lokale afdeling van Groen Beveren.

De nieuwe redacteur sociale media bij @vrtnws dames en heren. Dat wordt een topjaar. pic.twitter.com/hUPwYud0wp Karel(@ _pereboom) link

Onder meer Miranda Van Eetvelde, kamerlid voor N-VA, stelde vragen bij de aanwerving en de onpartijdigheid van de VRT. Andere twitteraars daarentegen, namen het op voor Van Puymbroeck en feliciteerden haar met de nieuwe functie.

Hallo? En de objectiviteit? https://t.co/H0XtaUTnEL Miranda Van Eetvelde(@ mveetvelde) link

Twitteraars verzamelden enkele tweets die Van Puymbroeck in de afgelopen jaren de wereld instuurde. In 2012 stelde ze in één van haar berichten dat N-VA-voorzitter Bart De Wever haar aan Hitler deed denken. Die bewuste tweet en enkele andere anti-N-VA-berichten werden vandaag tientallen keren gedeeld.

Een VRT-woordvoerder liet aan de rechtse nieuwssite SCEPTR weten dat Van Puymbroeck de deontologische code van de openbare omroep niet overschrijdt daar ze al haar politieke engagementen heeft stopgezet en ook niet deel uitmaakt van een politieke of duidingsredactie.

In 2016 lag Van Puymbroeck even in de clinch met staatssecretaris Theo Francken nadat die laatste niet doorhad dat 'Jihad' gewoon haar voornaam was. Naast lid van de Vlaamse Jeugdraad was ze ook actief als pers- en communicatiemedewerker bij het Minderhedenforum, en werkte ze ook voor de interculturele organisatie Kifkif. Van Puymbroeck zelf, heeft inmiddels haar twitteraccount afgeschermd. Alleen toegelaten volgers kunnen haar tweets nog zien.

Ik wens ze alle succes in haar nieuwe job en vind het merendeel van de reacties - pro en con - die ik hier zag passeren er ver over. Jeroen Lemaitre(@ jeroenlemaitre) link