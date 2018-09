Hete zomer niet zonder gevolgen voor bezoekersaantallen pretparken LVA

01 september 2018

04u44

Bron: Belga 0 Het warme weer de voorbije zomermaanden heeft een invloed gehad op de bezoekersaantallen van de pretparken. Bij de meeste was er sprake van een status quo of een daling, al deden parken die verkoeling konden bieden het beter.

Het pretpark Bobbejaanland, genoemd naar zijn in 2010 overleden oprichter Bobbejaan Schoepen, deed het in juni, juli en augustus 9 procent minder goed dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat is volgens commercieel directeur Peggy Verelst naast de hittegolfperiode ook te wijten aan het wereldkampioenschap voetbal.

Ook het overdekte themapark Plopsaland Indoor Hasselt was voor bezoekers minder aantrekkelijk door de warmte. Het ontving de afgelopen zomervakantie 18 procent minder klanten dan vorig jaar. Kanttekening daarbij is wel dat het weer in juli vorig jaar erg slecht was, waardoor het park toen veel bezoekers ontving. Plopsaland De Panne en het Waalse Plopsa Coo trokken ongeveer evenveel bezoekers aan. Enkel het waterpark Plopsaqua kon een groei van 2 procent realiseren.

Ook Bellewaerde in Ieper spreekt van bezoekersaantallen die "in lijn liggen met vorig jaar", maar merkte dat de waterattracties het heel goed deden.

Boudewijn Seapark beleefde dan weer zijn beste zomer in 20 jaar. Door het warme zomerweer tot midden augustus kwamen veel mensen verkoeling zoeken in het openluchtwaterpark 'Bobo's AquaSplash'. Het park ontving in juli 20 procent meer bezoekers, en rondt augustus af met een plus van 4 procent.

Het waterpretpark Océade in Brussel beleefde zijn op een na beste zomer ooit qua bezoekersaantal, qua omzet was het de beste ooit. In vergelijking met de vorige grote vakantie waren er zo'n 17 procent meer bezoekers. "Veel bezoekers komen ook nog langs omdat ze weten dat we aan ons laatste seizoen bezig zijn. Na 30 september sluit Océade de deuren", aldus Thierry Meeùs, gedelegeerd bestuurder van Océade.

Mini-Europa is wat een buitenbeentje, want ondanks dat het zijn bezoekers geen verkoeling kan bieden, kon het toch 13,5 procent meer bezoekers aantrekken. "Deze sterke stijging hebben we voor een groot deel te danken aan de vele buitenlandse toeristen die opnieuw hun weg vonden naar Brussel en naar Mini-Europa", aldus Meeùs.

De Waals-Brabantse parken Walibi en Aqualibi ontvingen samen in de periode april-augustus ruim 5 procent meer bezoekers.