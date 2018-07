Hete herfst op komst: vakbonden kondigen acties aan tegen regering ADB

26 juli 2018

07u36

Bron: De Morgen 0 De christelijke vakbond ACV Openbare Diensten organiseert in september een actie, mogelijk zelfs een staking, tegen de nieuwe ziekteregeling voor ambtenaren. De andere vakbonden sluiten zich daar wellicht bij aan. De actie luidt een hete herfst in.

“De maskers vallen af. Deze regering bespaart alweer op de kap van zieke mensen.” Een dag nadat de regering-Michel haar arbeidsdeal bekendmaakte, komt de christelijke vakbond ACV Openbare Diensten met een forse tegenprik. “We kunnen nu al met zekerheid aankondigen dat er in september een actie komt van de federale ambtenaren”, zegt nationaal secretaris Marc Saenen. “Hoe die eruit zal zien, bekijken we nog. Maar het wordt een staking of een betoging.”

Oorzaak is de hervorming van de ziekteregeling voor ambtenaren. Vandaag krijgen zij jaarlijks 21 ziektedagen om op te nemen. Als ze echter gezond blijven, kunnen ze die dagen overzetten naar het volgende kalenderjaar. Sommige ambtenaren zijn daar zo bedreven in dat ze aan het einde van hun loopbaan twee jaar eerder kunnen vertrekken en toch hun volledige loon behouden. Mits een doktersbriefje, weliswaar.

De regering-Michel morrelt nu aan dat systeem. Vanaf 1 januari 2019 krijgen ambtenaren, net als in de privésector, enkel nog de eerste dertig dagen van afwezigheid hun volledige loon. Wie na een lange en gezonde carrière ernstig ziek wordt, zal dus sneller terugvallen op een lagere uitkering. Ambtenaren die al veel ziektedagen hebben opgebouwd, krijgen een overgangs­regeling.

Harde strijd

De syndicaten maken zich op voor een harde strijd tegen de hervorming. “Dit valt bijzonder slecht bij onze achterban”, vertelt Tony Six van ACOD Openbare Diensten. “De kans zit er dik in dat wij ons aansluiten bij de geplande actie.” ACLVB-voorzitter Mario Coppens laat weten dat de liberale vakbond zich eveneens beraadt over een mogelijke deelname. Want ook die is “absoluut niet tevreden”.

Het lijkt de aankondiging van een hete herfst, want de vakbonden zijn ook niet te spreken over de andere maatregelen in de arbeidsdeal. Ze verwijzen naar het verstrengen van het brugpen­sioen, dat niet meer mogelijk is vanaf 56 jaar, en de sterkere degressiviteit van de werkloosheids­uitkeringen. Daarnaast zijn er plannen om de anciënniteitsbarema’s aan te pakken. Een aanval op de rechten van de werknemer, klinkt het.

ABVV-voorzitter Robert Vertenueil belooft de regering het leven zuur te maken. “Ik ga er alles aan doen om mijn leden van een staking te overtuigen”, verkondigt hij in Le Soir. “Als ik het land kan platleggen, zal ik dat doen.” De forse uitspraken van de voorzitter weerspiegelen de frustratie die leeft onder militanten, zegt woordvoerster Gina Heyrman. “Dit kan zo niet verder. Op den duur kookt het potje over.”

2 oktober

Meer dan eens, zo blijkt. Want op dinsdag 2 oktober, amper twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen, plannen de drie grote vakbonden een actiedag tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. Dat bevestigen verschillende vakbondsbronnen. Bedoeling is dat militanten acties organiseren tegen de regeling voor de zware beroepen. Daarover bestaat nog altijd geen duidelijkheid.

Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat de regering haar hervormingen nog zal terugschroeven. Zo laat minister voor Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) weten dat de bonden hun grieven “beter aan tafel in plaats van in de media” bespreken. “En het wordt tijd dat ze het regeerakkoord nog eens lezen.”