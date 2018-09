Het "zingende reclameblaadje" van Roeselare: rappende kinderverzorgster (58) gooit hoge ogen op sociale media Sam Vanacker

05 september 2018

17u24 3 Christa Vansteenkiste (58) heeft een op z'n zachtst gezegd erg opmerkelijke hobby. Ze schrijft en brengt zelfgemaakte rapnummers over Roeselare. Met succes, want het werk van de nieuwe Roeselaarse rapster oogst enorm veel bijval. Gisteren mocht ze zelfs haar talent tonen voor de camera's van Iedereen Beroemd.

"Beter dan Filip Kowlier", "Formidabel", "Alweer een hit". De commentaren op Facebook liegen er niet om. Nochtans maakte de Roeselaarse kinderverzorgster amper een maand geleden een eigen account aan, nadat ze eerder zichzelf geleerd had hoe ze haar video's op Youtube kon posten. Door de sociale media schakelde het leven van Christa een versnelling hoger.

"Facebookgedoe"

"De reacties van al die warme mensen zijn prachtig om lezen. Ik ben zowat de hele dag bezig met iedereen persoonlijk te bedanken in de reacties. Weet je dat ik zelf aangesproken door mensen als ik gewoon inkopen ga doen? Twee maanden geleden was ik nog tegen dat hele Facebookgedoe en nu kom ik op de nationale televisie. Fantastisch."

Op twee maanden tijd blikte Christa zeven raps in. "Ik slaap niet veel meer. Er ligt een cursusblok naast mijn bed en telkens als ik een ingeving heb, noteer ik die. Meestal zijn de liedjes gebaseerd op mijn leven. Zo maakte ik eentje over de schoolgaande jeugd, over mijn onwennige eerste stapjes in de uitgaanswereld, over de kleine zelfstandigen en over de troeven van Roeselare.

Serieuzer nummer

Mijn recentste nummer 'Moeilijk Moment' is een serieuzer nummer en daarom wat atypisch, maar de reacties waren terug enorm lovend. Ik geef mezelf bloot, maar dat loont. Mensen herkennen zich in mijn verhalen. In die zin denk ik ook een steun te kunnen zijn voor mensen die kampen met eenzaamheid en depressie. Met mijn hobby kan ik een stem geven aan mensen die anders nooit gehoord worden. Omdat ik zelf ook zo iemand was. "