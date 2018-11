Het wordt almaar zachter, met dinsdag uitschieter tot 19 graden SVM

02 november 2018

06u40

Bron: Belga 0 In het centrum en het oosten van het land blijft het eerst wisselend tot zwaarbewolkt met kans op een plaatselijke bui, vooral dan in het zuidoosten. In de loop van de dag wordt het overal droog en geleidelijk zonniger vanaf het westen. Dinsdag wordt het uiterst zacht, met een uitschieter tot 19 graden in Vlaanderen. Dat meldt het KMI.

De maxima halen vandaag 7 of 8 graden op de Ardense hoogten en 9 tot 11 graden in de andere streken. Aan zee waait een matige noordwestelijke wind.

Vanavond en -nacht blijft het droog en koelt het flink af. In de brede opklaringen is er kans op vorming van nevel of een plaatselijke mistbank. Tijdens het tweede deel van de nacht schuiven er hoge sluierwolken binnen. In het binnenland liggen de minima tussen +1 en -3 graden, aan zee rond +2 graden. Aan de grond kan het het overal vriezen.

Lichte vorst

Morgenochtend is het koud met op vele plaatsen lichte vorst en hier en daar nevel of een mistbank. Overdag wordt het zonnig met hoge wolkensluiers. Maxima van 7 tot 10 graden in de Ardennen en rond 10 of 11 graden elders.

Zondag is het -na opnieuw een koude nacht- droog, rustig en zonnig, met af en toe de doortocht van enkele wolkenvelden. Maxima van 11 tot 13 graden. In de Kempen bereiken we mogelijk 14 of 15 graden.

Maandag wordt het zacht met zon en wolkenvelden. De maxima liggen tussen 12 en 15 graden, in het noordoosten mogelijk zelfs rond 16 of 17 graden. Dinsdag is het droog en meestal gedeeltelijk bewolkt. Het wordt uiterst zacht met maxima van 13 tot 15 graden in de Ardennen en van 16 tot 19 graden in Vlaanderen.

Meer over Vlaanderen

Ardennen

Maxima

weer

KMI

Kempen