Het was Week van de Brailleliga. Dit is wat HLN.be doet voor blinde en slechtziende mensen Koen Van De Sype

28 maart 2018

10u54 3 De Brailleliga heeft zijn jaarlijkse campagne georganiseerd en dit keer stond die in het teken van hulp voor blinden en slechtzienden om hun sociaal leven te behouden. Ook HLN.be doet inspanningen om haar website toegankelijker te maken voor mensen met een visuele beperking. Dit zijn enkele van de punten die we al verbeterden.

Het initiatief om HLN.be toegankelijker te maken kwam er eerder dit jaar, nadat enkele van onze ontwikkelaars een opleiding volgden rond het thema. “De lesgever was een man met een visuele beperking en die toonde ons hoe het voor hem was om onze site te lezen. Hij bleek flink wat hindernissen tegen te komen, onder meer doordat onze navigatie niet geoptimaliseerd was voor screenreaders, de software die blinden en slechtzienden gebruiken om teksten aan hen voor te lezen. Terwijl we het met relatief kleine ingrepen een pak aangenamer voor hem konden maken. En hem veel sneller bij de juiste content konden brengen”, aldus developer Ronny Welter.

Intussen werden de eerste ingrepen doorgevoerd. Dat maakt onze site al een pak toegankelijker met een screenreader. Een voorbeeld: de buttons om artikels te delen op sociale media worden nu beter herkend, waardoor een blinde of slechtziende ze ook beter kan ‘zien’.

Er is ook een verbetering aangebracht in de codes achter de site, waardoor een screenreader de taal herkent en automatisch een Nederlandstalige voorleesstem zal selecteren. Het lijkt misschien een detail, maar probeer maar eens het Nederlands te verstaan dat door een Engelstalige stem wordt voorgelezen. “En dat is het precies”, klinkt het. “Het zijn kleine aanpassing, maar ze maken een enorm verschil voor mensen met een beperking.”

Werk op de plank

Er ligt echter nog flink wat werk op de plank. Momenteel wordt gewerkt aan het toevoegen van contrast aan teksten om ze beter zichtbaar te maken. En stappen we af van het gebruik van lichte lettertypes, omdat die niet altijd even goed te zien zijn tegen de witte achtergrond van de site. Het moet in de toekomst ook mogelijk worden om op de mobiele site teksten en foto’s te vergroten door met twee vingers op het scherm in te zoomen. Dat kan nu nog niet.

Ook de menu’s moeten logischer in elkaar gestoken worden, waardoor je makkelijker kan navigeren naar de plaats die je wil. En je niet alle tabs door hoeft om bij gewenste inhoud te komen.

“We willen onze manier van werken dus echt aanpassen en toegankelijkheid een duidelijk onderdeel maken van ons proces”, aldus nog verantwoordelijke Kjell Baert. “Bij elke vernieuwing op HLN.be houden we vanaf nu rekening met de noden van slechtzienden.”

Ter info: Het Laatste Nieuws verkoopt ook audioabonnementen via https://www.kamelego.be/