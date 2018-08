Het was puffen in juli: abnormaal hoge temperaturen en veel zonneschijn AV

Juli was een abnormaal warme maand voor Ukkel. Dat meldt het KMI in zijn klimatologisch overzicht van vorige maand.

Erg zomerse maand

Juli 2018 zal de geschiedenisboeken ingaan als een zéér zomerse maand. De gemiddelde temperatuur bedroeg 22 °C, terwijl dat normaal 18,4°C is. De gemiddelde maximumtemperatuur was 27,4°C. Doorgaans schommelt dat gemiddelde rond de 23,0 °C. De gemiddelde minimumtemperatuur bedroeg in juli 16,2°C. Gewoonlijk is dat 14,0°C. De hoogste temperatuur van 35,4°C werd op 26 en 27 juli waargenomen. De laagste temperatuur van 12,5 °C werd dan weer gemeten op 18 juli.

Uitzonderlijk hoog aantal zomerdagen

Het KMI registreerde in juli 26 zomerdagen waarbij de temperatuur boven de 25°C steeg. Dat is een uitzonderlijk hoog aantal want gemiddeld zijn er ongeveer 9,7 zomerdagen in de maand juli. Op vier dagen werden er ook tropische temperaturen opgemeten, waarbij het kwik boven de 30 °C ging. Ook hier: een abnormaal hoog aantal. Juli was ook goed voor een eerste hittegolf: in Ukkel bedroeg de maximumtemperatuur minimum vijf opeenvolgende dagen 25°C, waarvan drie dagen 30°C.

Normale regenhoeveelheid in Ukkel door onweersbuien

De gemiddelde regionale neerslaghoeveelheden in ons land waren overal uitzonderlijk laag en schommelden ver onder de normale waarden.

Dankzij een aantal stevige onweersbuien op het einde van de maand, viel er in Ukkel een normale neerslaghoeveelheid van 49,7 mm neerslag. Die hoeveelheid neerslag viel op slechts vijf dagen tijd, een uitzonderlijk laag aantal dagen en een evenaring van het record van 1989.

Luchtvochtigheid

Dat dit een zeer warme en eerder droge maand was voor Ukkel, valt ook op door de uitzonderlijk lage waarde voor de relatieve luchtvochtigheid, een parameter die zelden ter sprake komt. Met een waarde van 54 procent bereikten we in België zelfs een nieuw record want vorige record bedroeg 62 procent en dateert van 2006. In een normale maand bedraagt de luchtvochtigheid 73 procent.

Zonneschijnduur

Ook de zonneschijnduur was de afgelopen maand abnormaal hoog voor Ukkel met 298 uur en 10 minuten. Het KMI registreerde maar één zwaarbewolkte tot betrokken dag, wat een uitzonderlijk lage waarde en tevens een nieuw record is. Het vorig record van twee dagen dateerde al van 1983. Normaal zijn er 9,5 bewolkte dagen in de maand juli.

