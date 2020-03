Exclusief voor abonnees

Het traject van een coronapatiënt: wat staat je te wachten in het ziekenhuis en wanneer beland je op intensieve?

Lieve Van Bastelaere

29 maart 2020

15u43

20

Als je vreest besmet te zijn met COVID-19, moet je naar de huisarts bellen. Maar wat gebeurt er daarna? Wie beslist er of je naar het ziekenhuis moet of niet? En wat staat je precies te wachten in het ziekenhuis? Wanneer beland je op intensieve?