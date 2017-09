Het strafste uit 'Helden van Hier': kettingzaag raakt arm, jongen krijgt skateongeval en heftruckdeur raakt hoofd sam

In de vierde aflevering van Helden van Hier: In de Lucht krijgt een boomchirurg een werkongeval nadat zijn kettingzaag wegschiet bij het omzagen van een kleine boom. Een slagader is overgesneden en ook zijn spier is geraakt.





Na een verkeersongeval komt het been van een vrouw vast te zitten. Haar dochtertje wordt met lichte verwondingen even apart in de ziekenwagen gezet, tot grote onrust van de moeder.

Een man krijgt een zware heftruckdeur in het aangezicht. Hij wordt meteen opgenomen, maar komt erbovenop.

Een jonge skater moet verdoofd worden omdat zijn vinger uit de kom is geraakt tijdens een val. Niet dat hij dat erg vindt...