Het stort in Groot-Bijgaarden of de bosjes waar de transmigranten zich schuilhouden FT

22 januari 2018

13u55 9 Wie pakweg z'n auto wil voltanken op de snelwegparking in Rotselaar, Wetteren, Drongen of Groot-Bijgaarden heeft ze misschien weleens gezien: de transmigranten. Ze leven in bosjes rond het tankstation, in een geïmproviseerd vluchtelingenkamp. Waar ze wachten om toe te slaan en hun reis voort te zetten.

De federale wegpolitie bij ons werd vorige week aangevallen door een veertigtal migranten op de parking langs de E40. Ze werden erbij gehaald nadat vijf van hen geprobeerd hadden een vrachtwagen in te klimmen om zo het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Toen de agenten 'politie' riepen, vluchtten ze het bosje naast de parking in. Niet om zich te verschuilen, wel om versterking te halen. Kort erna stapten minstens vijftien mannen de parking op, even later gevolgd door nog zeker 25 anderen. In hun handen: houten stokken, metalen staven en ziekenhuiskrukken. Zes agenten werden omsingeld. Twee van hen raakten gewond. Uiteindelijk zagen ze geen andere uitweg dan een waarschuwingsschot te lossen om de hele situatie te kalmeren.

Op foto's is te zien waar de migranten leven. De plekken tussen de schare rij bomen liggen vol spullen. Zo zijn er opvallend veel schoenen te vinden. En er worden gaten in de omheining geknipt. Die even later weer worden gedicht. Onze fotografen gingen ter plaatse.