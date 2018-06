Het stinkt al maandenlang in Harelbeke, en oorzaak blijft mysterie HA

15 juni 2018

16u54

Bron: Krant van West-Vlaanderen 2 Mysterie in Harelbeke. Daar hangt al maandenlang een erg doordringende geur in de lucht. Het stinkt er op onregelmatige tijdstippen en de oorzaak is na zes maanden nog steeds niet bekend. De milieudienst van de stad is een onderzoek gestart, meldt de Krant van West-Vlaanderen.

De klachten komen van inwoners van de Collegewijk. Al een halfjaar worden die geplaagd door de irritante geur. De bewoners hebben last van geïrriteerde luchtwegen en ogen, buiten zitten is ondraaglijk en hun hele huis stinkt, schrijft de krant.

De getroffenen wijzen met beschuldigende vinger naar het bedrijventerrein dat achter de wijk ligt. Ze vermoeden dat de stank van daar ergens komt, maar tot op heden blijft de oorzaak een mysterie.

De milieudienst van Harelbeke is een onderzoek gestart. In samenwerking met de milieu-inspectie zijn lucht- en waterstalen genomen. Maar die leverden nog niets op.

Schepen van Milieu Inge Bossuyt (sp.a) bevestigt het geurprobleem in de stad en bekent dat het zoeken naar de oorzaak maar moeizaam verloopt. "De geur hangt er soms een dag, of maar even, en dan weer drie dagen niet. Dat maakt het moeilijker om de oorzaak te vinden", zegt ze in de Krant van West-Vlaanderen.

Bossuyt benadrukt nog dat de stad dagelijks bezig is om de oorzaak op te sporen en dat er zal blijven gezocht worden tot de bron van het probleem gevonden is.