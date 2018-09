Het Steen of het Vleeshuis? Kris Peeters geeft rondleiding in Antwerpen, maar dat gaat eventjes niet zoals verhoopt Redactie

27 september 2018

12u30

Bron: VIER 121 U kan er niet naast kijken: twee weken voor de gemeenteraadsverkiezingen zit Antwerps CD&V-lijsttrekker Kris Peeters een hele week op de boot van Gert Verhulst in Gert Late Night. In de uitzending van gisteren gaf hij een klasje kinderen een rondleiding in het hart van de stad. Het groepje passeerde ook het Vleeshuis, een van Antwerpens bekendste gebouwen. Of was het toch het Steen?

Om te tonen dat hij wel degelijk iets van Antwerpen kent en de kritiek dat hij slechts "een passant" is de kop in te drukken, toonde Peeters zich bereid eventjes gids te spelen in de buurt waar hij vroeger woonde toen hij pas getrouwd was. De CD&V'er wist best wel wat te vertellen over de geschiedenis van de oude stad en de buurt rond het Vleeshuis. Dat gebouw uit de 16de eeuw werd vroeger gebruikt door de slagers die er de dieren slachtten en het vlees bewaarden.

Maar toen Peeters met zijn toehoorders het gebouw passeerde, klonk het plots dat ze naast het Steen stonden. "Het Vleeshuis", wees een van de kinderen de kandidaat-burgemeester terecht, die al snel zijn fout inzag en hem met de glimlach rechtzette. Het Steen, het enige overgebleven deel van de Antwerpse burcht uit de 13de eeuw, staat wat verderop aan de Scheldekaaien, zoals Peeters daarna wel juist kon aanduiden.

Peeters kreeg de laatste weken en maanden al vaker kritiek te verwerken dat hij de stad waar hij burgemeester hoopt te worden, niet kent. Vlaams Belang-lijsttrekker deelde het fragment uit Gert Late Night met de commentaar "Waarom Antwerpse kinderen het beter weten dan de transmigrant uit Puurs".

Waarom A’pse kinderen h/ beter weten dan transmigrant uit #Puurs ‘Dat is hier uiteraard h/ Steen! Nee h/ Vleeshuis.’ pic.twitter.com/N58U25k4Js Filip Dewinter(@ FDW_VB) link