Het slechte weer en het winteruur naderen: met deze tips kan je toch veilig de weg op TT

26 oktober 2018

11u09

Bron: VAB, Touring 1 Morgennacht zetten we de klok opnieuw een uur achteruit ( trouwens niet voor het laatst ), en dat heeft ook zijn gevolgen in het verkeer. Tal van studies tonen aan dat het aantal ongevallen net na het einde van de zomertijd toeneemt, omdat veel bestuurders moeten wennen aan het uurverschil. Vooral in de avondspits is het oppassen, want vanaf volgende week is het dan plots al donker.

Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt bestuurders om vanaf morgen vooral op de lichten van hun auto te letten. Vorig jaar wees VAB al op het belang van correct afgestelde dimlichten, omdat die bij 8 procent van de gecontroleerde auto’s verkeerd afgestelde waren.

“Onze oproep had echter weinig succes”, zegt woordvoerster Joni Junes. “10 procent van de in 2018 gecontroleerde auto’s bij ons diagnosecentrum heeft verkeerd afgestelde koplampen. Als de koplampen te hoog zijn afgesteld, dan is het zicht op de weg niet optimaal. Bovendien stoor je andere verkeersdeelnemers door hen te verblinden. Als de koplampen te laag zijn afgesteld, dan is het gezichtsveld te kort en kun je obstakels op de weg mogelijk te laat zien. Bovendien is een verkeerde afstelling van de koplampen één van de belangrijkste redenen om afgekeurd te worden op de autokeuring. Het voertuig zal moeten herkeurd worden binnen de 14 dagen en dit kost je dus extra.”

Opgelet: de afstelling van je koplampen is ook afhankelijk van de laadtoestand van je auto, als er veel spullen in je koffer zitten (als je bijvoorbeeld op vakantie gaat), kan het nodig zijn om de stand van je lichten aan te passen. Dit staat meestal aangegeven op het duimwiel naast de verlichtingsknoppen. Auto’s met xenonlampen zijn vaak uitgerust met automatische koplamphoogteregeling.

Opgepast met dagrijlichten

Let ook op met je dagrijlichten. Die zijn sinds 2011 verplicht op alle nieuwe types personenwagens, maar leiden soms tot gevaarlijke situaties op de weg. “Dagrijverlichting gaat namelijk automatisch branden als de auto start, maar bij de meeste modellen branden de achterlichten van de auto dan niet”, zegt Junes. “En bij donker weer vergeten veel automobilisten de ‘gewone dimlichten’ dan aan te doen wanneer ze geen ingebouwde lichtsensor of ‘AUTO’-stand hebben in de auto. Bij onder meer mist, slecht zicht en in tunnels levert dagrijverlichting namelijk onvoldoende zichtbaarheid voor andere weggebruikers.”

Vooral voor voetgangers en fietsers is het winteruur gevaarlijk: onderzoek wijst uit dat de eerste weken na de wijziging van het uur niet alleen meer, maar ook ernstigere ongevallen met voetgangers en fietsers gebeuren tijdens de avondspits. VAB adviseert dat kwetsbare weggebruikers zich vanaf nu extra zichtbaar maken in het verkeer met opvallende, kleurrijke kledij en fluohesjes. Maar ook de automobilisten hebben een belangrijke rol door aandacht te hebben voor de kwetsbare weggebruikers en te controleren of alle verlichting goed werkt én correct is afgesteld. Want verkeerd afgestelde verlichting komt zowel bij oudere als bij nieuwe wagens voor.

Hoe controleer je of je dimlichten goed afgesteld zijn?

• Je bent best met z’n tweeën.

• Zet de auto klaar: zorg dat je auto vlak staat en er geen zware spullen in de koffer zitten. Controleer of je bandenspanning correct is. Ga in de auto zitten en zet de afstelknop van de koplampen (indien aanwezig) op nul.

• Zet je auto in de juiste positie: parkeer je auto op 3 à 4 meter afstand van een donkere muur of garagedeur, op een vlakke ondergrond, met de voorkant naar de muur gericht.

• Test of je verlichting werkt: laat de andere persoon controleren of alle verlichting werkt door ze om de beurt in te schakelen: dagrijlicht, standlicht, groot licht, mistlicht, richtingaanwijzers, achteruitrijlicht en derde stoplicht. Zet als laatste je dimlichten aan (niet je groot licht of je mistlichten) en kijk na of de koplampen werken én of de lichtstralen op dezelfde hoogte komen. Als dat niet zo is, dan is minstens één van je koplampen niet correct afgesteld. Ook al zit er in de meeste moderne auto’s een knop om de hoogte van je koplampen in te stellen, toch kun je dergelijk werk beter aan een specialist overlaten.

(tekst gaat verder onder video)

Maandagavond mogelijk drukkere avondspits door winteruur

De komende dagen zal de temperatuur geleidelijk aan afnemen en maandag wordt er ook regen verwacht. Automobilisten moeten er maandagavond ook aan wennen dat de avondspits zich in het donker zal afspelen. Dat zorgt traditioneel voor extra files in de eerste week na intreding van het winteruur. “Gelukkig valt dit nu samen met de herfstvakantie, waardoor de hinder mogelijk beperkt blijft”, zegt Junes.

Ook Touring waarschuwt voor een “gevaarlijk herfstseizoen”. “Oktober en november zijn traditioneel gevaarlijke maanden in het verkeer”, waarschuwt de mobiliteitsorganisatie. “Tijdens de maanden oktober en november 2017 vielen er 124 doden en 8.873 gewonden in het verkeer. Die twee maanden zijn verantwoordelijk voor een vijfde van het aantal dodelijke slachtoffers ter plaatse per jaar en bijna 20 procent van het totaal aantal gewonden (48.451 in 2017). Het overschakelen naar het herfstseizoen met andere weersomstandigheden is altijd wennen voor de weggebruiker. We zien dit ook bijvoorbeeld in de maanden mei en juni. In december en januari vallen er veel minder slachtoffers, omdat de bestuurders hun rijgedrag dan al hebben aangepast.”

Opgelet met laaghangende zon

Touring zegt dat de oorzaken tijdens de herfstmaanden de specifieke omstandigheden zijn, zoals slippartijen door nat wegdek of vallende bladeren, of nog door modder van landbouwvoertuigen. Daarnaast speelt de laaghangende zon tijdens ochtend- en avondspits een heel belangrijke rol. De organisatie roept de automobilisten op om hun rijstijl aan te passen:

• Bij mist en regen is een veiligheidsafstand van minstens 2 seconden of van 66 meter (aan 120 per uur) op autosnelwegen noodzakelijk. Een nat wegdek is tweemaal zo glad en de remafstand verdubbelt.

• Lichten aanzetten en achtermistlichten zijn verplicht wanneer de zichtbaarheid minder dan 100 meter ver reikt en bij hevige regen. Als je voorste mistlichten hebt, mag je die enkel in dezelfde omstandigheden gebruiken. Bij mist geldt: snelheid minderen, afstand houden en niet inhalen.

• Bij slippen door aquaplaning, niet bruusk remmen, wel ontkoppelen en stuur stevig vasthouden (in N gaan bij een automatische versnellingsbak).

• Opletten voor afgewaaide bladeren die, in combinatie met water, van de rijweg een gevaarlijke glijbaan maken. Defensief rijden, snelheid matigen en tijdig zachtjes afremmen is de boodschap.

• Onontbeerlijk: een zonnebril is nodig en zonneklep naar beneden of de hoogte van de stoel aanpassen, tegen verblinding door de laagstaande zon.

Controleer ook je auto zelf

• Niet enkel de autoruiten van buiten reinigen, ook de ruiten langs de binnenkant kunnen op tijd en stond een poetsbeurt gebruiken. Poets ook je lampenglazen regelmatig.

• Ruitenwissers zijn belangrijk voor de veiligheid. Ze zijn aan vervanging toe wanneer ze blijven haperen, strepen over de ruiten trekken of geluid maken. Check ook het peil van de ruitensproeivloeistof. Vuile ruiten wissen zonder sproeivloeistof kan het zicht volledig wegnemen.

• Enkel de banden - vier oppervlakken die niet groter zijn dan vier keer een A4-blad - verzekeren het contact van het voertuig met de weg. De bandtekening zorgt voor de afvoer van het water bij regenweer. De wettelijke minimumdiepte bedraagt 1,6 mm. Toch is het beter om van banden te wisselen als de tekeningen maar 2 mm diep meer zijn om het risico op aquaplaning te verminderen.

• Tenslotte vraagt Touring ook dat de lokale of regionale overheden ervoor zorgen dat fiets- en voetpaden worden gereinigd en dat de bladeren op tijd worden geruimd.