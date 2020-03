Exclusief voor abonnees

Het rommelt binnen Open Vld over afgelaste voorzittersverkiezingen

Fleur Mees

19 maart 2020

21u38

10

De voorzittersverkiezingen van Open Vld zijn voor zeker twee maanden uitgesteld. “De bestrijding van het coronavirus is nu prioriteit”, klinkt het. Een beslissing die niet bij iedereen in goede aarde viel. Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert is ‘ontgoocheld’, zeker omdat hij de gedoodverfde winnaar leek te worden.