Het rommelt binnen Open Vld over afgelaste voorzittersverkiezingen Fleur Mees

19 maart 2020

21u38 10 De voorzittersverkiezingen van Open Vld zijn voor zeker twee maanden uitgesteld. “De bestrijding van het coronavirus is nu prioriteit”, klinkt het. Een beslissing die niet bij iedereen in goede aarde viel. Kandidaat-voorzitter Egbert Lachaert is ‘ontgoocheld’, zeker omdat hij de gedoodverfde winnaar leek te worden.

“Een moeilijke beslissing, maar het handhaven van de verkiezingen zou dat ook geweest zijn. Veel kandidaten en leden zijn volop bezig met de bestrijding van het virus. Alle aandacht moet nu daar heen gaan.” Normaal gezien zouden de verkiezingen - die volgens de coronarichtlijnen quasi helemaal digitaal verlopen - deze zaterdag uit de startblokken schieten, maar daar stak de coronacrisis een stokje voor. Voor zeker twee maanden wordt de stembusgang nu uitgesteld.

69 procent van partijbestuur voor uitstel

“Met de coronacrisis in het achterhoofd kregen we van alle kanten de vraag of het nog wel geschikt was om de verkiezingen te laten doorgaan. Die bezorgdheid hebben we dan ook voorgelegd aan de kandidaat-voorzitters, maar daar was geen consensus over”, klinkt het bij Open Vld. De hete patat werd dan ook doorgeschoven naar het partijbestuur. “Als je niets doet, dan kies je ook kamp. Als organisator wil je dat vermijden.” Met als resultaat: 69 procent stemde voor uitstel. Huidig voorzitter Gwendolyn Rutten onthield zich in de stemming. Niet alle kandidaat-voorzitters zijn opgezet met die beslissing.

Drie van de vier kandidaat-voorzitters Els Ampe, Bart Tommelein en Stefaan Nuytten zouden zich wel hebben kunnen vinden in de beslissing. “Eindelijk wat gezond verstand. Wereldvreemd om nu verkiezingen te organiseren”, reageerde Ampe op Twitter. Maar ook Tommelein lijkt tevreden met het uitstel. Zijn prioriteit is als burgemeester van Oostende om de coronacrisis aan te pakken.

Het uitstel van de verkiezingen is vooral voor kandidaat-voorzitter en federaal fractieleider Egbert Lachaert een bittere pil om te slikken. Op dit moment lijkt hij de wind in de zeilen te hebben en wordt hij getipt als de gedoodverfde winnaar. “Het is een grote ontgoocheling dat de verkiezingen juist voor de eindmeet worden stilgezet”, reageert hij in een video op Facebook. Kwatongen, ook binnen de partij, spreken daarom van een ‘theater’ en zelfs een ‘coup’ door een ontslagnemend partijbureau. “Een slechte beslissing”, noemt Kamerlid Christian Leysen het op Twitter. “Een uittredend partijbestuur heeft niet de morele autoriteit om zo'n beslissing te nemen.”

Paars-geel of paars-groen, al maanden dé twistappel

Lachaert wordt namelijk gezien als een eerder donkerblauwe liberaal, iemand van de rechterzijde. En iemand die een federale coalitie met N-VA als een beter alternatief ziet dan een paars-groen-plus verhaal. Zijn grote tegenstrever, Bart Tommelein, is dan weer een establishmentkandidaat die gesteund wordt door liberale zwaargewichten als Bart Somers en Patrick Dewael. Die op hun beurt dan weer de voorkeur geven aan een Vivaldi-coalitie - met socialisten, groenen, liberalen en christendemocraten. Paars-geel of paars-groen is al maanden dé twistappel bij de Vlaamse liberalen en hield ook de voorzittersverkiezingen in de ban.

Deze regering is géén voorafname van de volgende regering Fractievoorzitter Egbert Lachaert (Open Vld)

Nu de voorverkiezingen op de valreep worden uitgesteld, wordt dat door sommigen in de partij gezien al een poging om de kansen op een federale Vivaldicoalitie levend te houden. Laat nu juist dat paars-groene scenario iets realistischer geworden zijn deze week, mede door huidig voorzitter Gwendolyn Rutten en Kamervoorzitter Patrick Dewael. De kans bestaat namelijk dat het minderheidskabinet-Wilmès na 6 maanden aangevuld wordt met andere partijen, zoals de socialisten en groenen, om jawel, een Vivaldi-meerderheidsregering op de been te brengen. Maar niet als het van Lachaert afhangt. “Deze regering is géén voorafname van de volgende regering.”, speechte hij donderdagmiddag nog in de Kamer. Met de uitgestelde voorzittersverkiezingen ziet het er niet naar uit dat hét liberale twistpunt, paars-geel of paars-groen, snel van het toneel zal verdwijnen.