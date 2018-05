Het omvangrijke strafblad van Benjamin Herman dat teruggaat tot zijn zestiende Redactie

30 mei 2018

10u44 45 Benjamin Herman, die gisteren in Luik koelbloedig drie mensen doodschoot, was helemaal geen onbekende bij Justitie. Hij liet zich al op zijn zestiende in met criminele activiteiten. Hermans parcours eindigde met de moord op twee agentes, een passant en - de nacht ervoor - op een oude bekende. De politie kon de 31-jarige misdadiger uiteindelijk neerschieten. Een overzicht van zijn zware strafrechtelijke verleden.

2003-2004: Benjamin Herman is nog maar zestien jaar als hij al voor het eerst in aanraking komt met het gerecht. Hij zou vastgezeten hebben in de jeugdinstelling van Everberg.

2005: Herman krijgt dertig maanden cel voor slagen en verwondingen en diefstal met braak.

2007: Twaalf maanden cel voor drugsfeiten - hij en zijn broer waren verslaafden - met nog eens vier maanden extra voor weerspannigheid tegen de politie.

2008: Drie jaar effectieve gevangenisstraf voor medeplichtigheid aan diefstal met geweld (samen met zijn broer) en weerspannigheid.

2009: Herman mag zich voor het eerst buiten de gevangenis begeven, als gunstmaatregel. De uitgaanspermisse mag niet langer dan zestien uur duren. Hij zou er nog tien krijgen, maar de vijfde keer meldt hij zich te laat aan bij de gevangenis.

2010: Nog maar eens weerspannigheid tegen de politie en ook opnieuw slagen en verwondingen leiden tot een veroordeling van twaalf maanden cel. Daarbovenop vier jaar voor diefstal met geweld.

Half 2015: Herman krijgt zijn eerste penitentiair verlof, wat hem nadien nog dertien keer te beurt zou vallen. Penitentiair verlof betekent dat de gedetineerde maximaal drie keer per trimester 36 uur de gevangenis mag verlaten. De recidivist vist wel naast een vervroegde invrijheidsstelling.

Eind 2015: De crimineel mag overdag naar buiten om te werken, maar moet elke avond terugkeren naar de cel.

2016: Hij keert niet terug en pleegt tijdens zijn vlucht nieuwe feiten. De beperkte detentie wordt daarop ingetrokken. In augustus wordt hij nog maar eens tot twaalf maanden cel veroordeeld voor diefstal.

Eind 2017: Herman mag ondanks zijn zware verleden als misdadiger toch opnieuw genieten van uitgaanspermissies en penitentiair verlof. Hij mag dus de gevangenis - die van Marche-en-Famenne ditmaal - op gezette tijden verlaten, wat hij een laatste keer zal doen op maandag 28 mei 2018 om 7u30.

28 mei 2018: Tijdens zijn veertiende penitentiair verlof - de vorige waren altijd probleemloos verlopen, volgens Justitieminister Koen Geens - zou hij eerst in de nacht van maandag op dinsdag een oude vriend/drugsdealer/medegevangene Michaël Wilmet (30) vermoord hebben in On (Marche-en-Famenne).

29 mei 2018: Gisterochtend sloeg hij dan genadeloos toe in het centrum van Luik. Hij viel twee politieagentes langs achter aan en diende hen verscheidene messteken toe. Hij pakte hun dienstwapen af en vuurde ermee op de agentes die op de grond lagen. Daarna schoot hij ook nog een toevallige passant dood, die stationeerde voor een voetpad. Vier andere agenten raakten gewond. Een gegijzelde vrouw bleef gelukkig ongedeerd. Benjamin Herman zelf werd definitief uitgeschakeld. Hij moest zich uiterlijk gisteravond 19u30 normaal gezien weer aanmelden aan de gevangenis van Marche-en-Famenne. Zijn celstraf liep in principe nog tot 2020. Het parket onderzoekt de piste van een terreuraanslag. Herman riep verscheidene malen 'Alluha Akbar'.