Het mysterie van het elfde Belgische slachtoffer: Jacques (57) exact 15 jaar na tsunami nog altijd niet teruggevonden KVDS

26 december 2019

11u10 0 Het is exact 15 jaar geleden dat een nooit geziene tsunami naar schatting 280.000 doden maakte aan de kusten van de Indische Oceaan. Onder hen ook 10 Belgen. En mogelijks een 11de. Jacques Kirsch (57) was op reis in Thailand toen het noodlot toesloeg. Zijn familie heeft sindsdien nooit meer iets van hem gehoord. “We proberen nog altijd te weten te komen wat er met hem gebeurd is”, vertelt zijn schoonzus Anne in de Waalse krant La Dernière Heure.

26 december 2004. Op 160 kilometer ten westen van het Indonesische eiland Sumatra begint de zeebodem even voor 8 uur ’s morgens plots te beven. De zwaarste schok heeft een verwoestende kracht tussen 9,1 en 9,3 op de schaal van Richter en is in meer dan 20 landen te voelen.

Vloedgolven

Er ontstaan drie enorme vloedgolven, waarvan de eerste ongeveer 12 meter hoog is. Die muren van water razen met grote snelheid in de richting van het vasteland en zijn tot in Afrika en Australië waar te nemen. Het resultaat: meer dan 200.000 doden in Indonesië alleen al en ruim 100.000 gewonden. Ook in Sri Lanka, India en Thailand komen duizenden mensen om het leven.





Het was in dat laatste land dat Jacques Kirsch (57) uit Waals-Brabant op reis was. Hij was volgens zijn familie een avonturier die de hele wereld rondtrok. Vaak liet hij maandenlang niets van zich horen. De laatste keer dat er nieuws van hem was, bevond hij zich in de Thaise hoofdstad Phuket. Waar hij bevriend leek te zijn geraakt met een plaatselijke familie. (lees hieronder verder)

Zijn familie vermoedt dat hij in Phuket was toen de tsunami iets na 11 uur plaatselijke tijd de kust van Thailand bereikte op 26 december 2004. Sinds de ramp heeft ze niets meer van hem vernomen.

Even flakkerde er hoop op door een foto die gepubliceerd werd in het magazine Paris Match. Bij een artikel over de natuurramp verscheen een beeld waarop enkele “haveloze overlevenden” te zien waren op de trappen van een houten huis. Een van hen leek – met veel voorbehoud – op Jacques. “Spijtig genoeg was de foto van ver genomen”, aldus Anne. “Onze familie heeft het beeld bestudeerd en iedereen zag er een mogelijkheid in. Het laat me niet los. Als ik mijn verstand gebruik, besef ik dat het Jacques niet kan zijn. Maar langs de andere kant is er wel die gelijkenis.”

Getuigen

Mede door de foto slaagt de familie van de man er niet in om verder te gaan met haar leven. “Een van onze familieleden zoekt nog altijd getuigen die ons misschien kunnen zeggen wat er precies gebeurd is met Jacques”, aldus Anne. “We hebben hoe dan ook geen echte hoop meer. Hij moet meegesleurd zijn naar zee. Anders zou hij na al die jaren zeker een teken van leven hebben gegeven. Sinds 26 december 2004 is het echter doodstil.”