Het mysterie van de tand van Lumumba: hoe het enige overblijfsel van de vermoorde Congolese premier in het Justitiepaleis terechtkwam LH

12 december 2018

12u47 0 Bijna 58 jaar na de feiten blijven de moord op de Congolese vrijheidsstrijder Patrice Lumumba en de Belgische betrokkenheid nog altijd veel vragen oproepen. Zijn dochter Juliana gooide gisteren nog wat zout in de wonde in het programma ‘Kinderen van de Kolonie’. Hoe de moord op de eerste Congolese premier en de enige resten van zijn lichaam de gemoederen blijven verhitten.

In de derde aflevering van het Canvas-programma ging het over de rol van België in de Congolese onafhankelijkheid. Ook de moord op Patrice Lumumba (1925-1961) kwam daarin aan bod. De makers van het programma spraken ook met Juliana, de dochter van Lumumba. “Ik wacht nog altijd op een gepaste reactie. Een moord zonder moordenaar. Een moord zonder beklaagde. Een moord zonder lichaam. Maar een Belg heeft wel een tand van dat lichaam. We hebben het recht om gerechtigheid te eisen voor wat mijn vader is aangedaan”, zei ze geëmotioneerd.

Auteur en Congo-kenner Ludo de Witte, die in 1999 een ophefmakend boek over de moord uitbracht, zei gisteren in het het Radio 1-programma ‘De wereld vandaag’ dat de tand, het enige overblijfsel van het lichaam van Lumumba, zich nog altijd in België bevindt. Hoe is die tand destijds in ons land terechtgekomen, en waarom lokt de zaak nog altijd zoveel reacties uit?

Gefolterd en vermoord

De immens populaire Lumumba werd in 1960 de eerste premier van het onafhankelijke Congo, maar na een paar maanden afgezet. Later werd hij samen met zijn medestanders Maurice Mpolo en Joseph Okito gevangengezet en overgebracht naar de mijnprovincie Katanga, die zich had afgescheiden. Daar werden ze in januari 1961 gefolterd en uiteindelijk vermoord. Bij zijn executie waren ook Belgen aanwezig die in dienst stonden van het Katangese regime.

Men wou absoluut niet dat er een graf voor Lumumba kwam, uit vrees dat het zou uitgroeien tot een bedevaartsplaats, daarom moest zijn lichaam verdwijnen. Tot op vandaag blijft de moord op Lumumba in Congo een controversieel onderwerp. Over heel Afrika is hij nog altijd een icoon.

Jachttrofee

De in 2000 overleden rijkswachter Gerard Soete (1920-2000) gaf in 1999 in het tv-programma ‘Histories’ toe dat hij het lijk had vernietigd. Eerst werd het in stukken gezaagd, en daarna werden de resten opgelost in 200 liter zwavelzuur. Soete vertelde in dezelfde uitzending ook dat hij enkele tanden en vingerkootjes van Lumumba meegenomen had als een soort jachttrofee. Hij toonde op tv een kogel die uit het lijk van Lumumba was gevallen. In een documentaire op de Duitse tv-zender ARD in 2000 toont Soete zelfs die tanden.

Als gevolg van die spraakmakende aflevering van ‘Histories’ werd in 2000 een parlementaire commissie-Lumumba opgericht, die besloot dat de toenmalige regering van Gaston Eyskens moreel verantwoordelijk was voor zijn dood. In 2002 bood ons land bij monde van toenmalig minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel zijn verontschuldigingen aan voor zijn rol in de liquidatie van Lumumba. Een huiszoeking naar de resten van Lumumba komt er echter niet.

In een doos

Maar daarmee was het verhaal niet af. In 2010 wordt een gerechtelijk onderzoek gestart op vraag van de familie van Lumumba naar de betrokkenheid van een tiental Belgische kopstukken.

De nog enige overgebleven resten van Lumumba duiken pas opnieuw tijdens een interview van Humo met Godelieve Soete, de dochter van de lijkenruimer. Aan de journalist en fotograaf toonde ze toen enkele kogels en één vergulde kies. Pas na dat interview volgt een huiszoeking bij Godelieve Soete, de dochter van de lijkenruimer, na een klacht van De Witte. Daarbij worden de kogels en tand in beslag genomen. Die liggen volgens De Witte nu nog altijd ergens in een doos in het Justitiepaleis in Brussel. Moeten die resten niet terug naar Lumumba’s nabestaanden? De familie vindt alvast van wel.