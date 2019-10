Het mysterie van de man op de trein die acht jaar oude kranten leest HR

11 oktober 2019

10u28 34 Binnenland Een man die twee kranten van bijna acht jaar oud in onberispelijke staat heeft achtergelaten op de trein, zorgt voor een klein mysterie. “Ik wil hem spreken”, zegt Jonathan Hendrickx. Hij zat tegenover de man en ontdekte de kranten nadat die van de trein was afgestapt. “Dit roept zoveel vragen op.” Hij startte een zoektocht.

Jonathan zat dinsdag op de trein van 12.21 uur van Zottegem naar Gent-Sint-Pieters. Tegenover hem zat een man die de krant las. Op het eerste zicht hemelaal niet bijzonder. “Halverwege het traject stapte de man af”, zegt Jonathan. “Hij liet twee kranten liggen.”

“Toen ik die even later vastpakte om te lezen, merkte ik dat er iets ‘raar’ was met de layout. Het bleek het te gaan om kranten uit januari 2012. Uit dezelfde week, van maandag en woensdag. Een exemplaar van De Morgen en een van De Standaard. Allebei in onberispelijke staat. Alsof ze uit een plastic mapje kwamen.”

Acht jaar vertraging

Jonathan nam er een foto van en plaatste die op Twitter, in de hoop de man te vinden. “Middelbare leeftijd, blauw hemd, bruine jas. Wie kent hem?”, klonk het. “Dit roept zoveel vragen op. Ik wil hem spreken.” Hij maakte het mailadres tijdreizigeruit2012@gmail.com aan en liet een oproep plaatsen in Metro, de gratis krant die verspreid wordt in treinstations. Die leverde geen resultaat op.

“Dit intrigeert me enorm”, vertelt Jonathan aan HLN. Hem niet alleen, zo blijkt uit een aantal reacties op Twitter. “Misschien zat je op een trein die 8 jaar vertraging had?”, reageert iemand gevat.

De man tegenover me op de trein las twee kranten en liet ze liggen toen hij uitstapte. De kranten zijn bijna acht jaar oud. Ik heb zoveel vragen. pic.twitter.com/jRscgqRawV Jonathan Hendrickx(@ JnthnHndrckx) link