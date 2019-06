Het mysterie van 3,4 miljoen euro cash, verstopt in de deuren van een oude Toyota HR

14 juni 2019

10u01 58 Het federale parket in ons land voert een onderzoek naar een mysterieuze vondst. Daarbij werd 3,4 miljoen euro cash geld gevonden, verstopt in de deuren van een Toyota Yaris. Het geld werd gevonden in een Albanese havenstad, maar zat verstopt in een tweedehandsauto uit ons land. Een jaar na de vondst heeft nog niemand zich gemeld als rechtmatige eigenaar.

In het kader van het onderzoek stuurde een Brusselse onderzoeksrechter onlangs een brief naar de Albanese politie. Ons land wil dat de Albanese politie de man ondervraagt die de cruciale tip gaf, waardoor de politie het geld kon vinden. Die tipgever is niet de eerste de beste. Het gaat om Lulzim Basha, ex-minister van Buitenlandse Zaken van Albanië en huidig leider van de democratische oppositie.

De zaak ging ongeveer een jaar geleden aan het rollen, toen een Belg zijn Toyota Yaris op een zoekertjessite plaatste. Via het internet legde hij contact met een koper. Er daagden twee Albanezen op, aan wie de Belg zijn Toyota verkocht.

Brussel en Luik

De auto belandde in Brussel samen met andere Toyota’s op een oplegger. In Luik pikte het transport nog een Alfa Romeo op. Via Duitsland ging het daarna richting Italië en van daaruit met de boot naar de havenstad Durrës in Albanië. Daar voerde de politie op basis van de tip een controle uit op het transport.

In de Toyota Yaris en een andere auto vond de politie het geld. In twee plastic zakken die verstopt waren in de deuren zat in totaal 3,4 miljoen euro, en 80.000 Zwitserse Frank. Er zat ook 100 euro vals geld bij.

Vier mensen werden opgepakt: de chauffeur, de eigenaar van het transportbedrijf, zijn zoon, en de eigenaar van de wagens die op het transport stonden. Allemaal zeiden ze niets te weten over de grote som geld. “Wij vervoerden gewoon die auto’s”, klonk het. Voor de bewuste Toyota Yaris zou een verkoopovereenkomst bestaan. Maar van waar kwam het geld dan?

Kalasjnikov

Tijdens een huiszoeking bij de chauffeur werd een kalasjnikov gevonden, en een radio om de politie af te luisteren. De vier werden opgesloten omdat een vermoeden rees van georganiseerde misdaad.

Na telefonie-onderzoek kwamen twee neven in beeld als mogelijke organisatoren van het verdachte geldtransport: Elvis (39) en Alfred (34) V., twee Albanezen die actief zijn in de autosector. De ene heeft een verhuurbedrijf in Tirana, de andere verkoopt reserve-onderdelen. De twee familieleden waren echter spoorloos. Volgens lokale media waren ze mogelijk vanuit Albanië gevlucht naar het buitenland.

Waar de twee neven zich nu bevinden en of ze nog steeds voortvluchtig zijn, is niet duidelijk. Het parket wil er niets over kwijt. “We willen het geheim van het onderzoek niet schaden”, klinkt het. Op sociale media hult Alfred V.(39) zich sinds de vondst van het geld in stilte.

Drugsmaffia

Navraag van de Albanese politie leerde hen dat de neven in België of Duitsland geen strafblad hebben. Maar bij de Britse politie deed hun naam wel een belletje rinkelen. Elvis V. (39) werd in 2015 samen met drie andere Albanezen in Groot-Brittannië gearresteerd tijdens een operatie waarbij meer dan 10 kilo cocaïne in beslag werd genomen. Tien bendeleden kregen toen in totaal 50 jaar gevangenisstraf. Alleen Elvis V. (39) ging vrijuit, wegens gebrek aan bewijzen.

De Albanese politie vermoedt dat de twee neven meer van die ‘geldtransporten’ organiseerden, en dat ze daarbij verschillende routes gebruikten. Mogelijk zijn de autobedrijven van alle betrokkenen zelfs gewoon een dekmantel om geld van de Albanese drugsmaffia te transporteren.

Vooraanstaande politici

In ons land werd de verkoper van de Toyota Yaris geïdentificeerd en ondervraagd. En nu wil een Brusselse onderzoeksrechter dat de Albanezen toppoliticus Lulzim Basha ondervragen. Enkele dagen voor het geld gevonden werd, kondigde hij publiekelijk aan dat een grote som geld naar Albanië op weg was.

Hij beschuldigde de socialistische leider Taulant Balla ervan dat die aan een bende de ‘veilige overdracht’ van drugsgeld had gegarandeerd. Taulant Balla doet die aantijgingen af als laster.

12 verdachten

Het Belgische gerecht wil dat Lulzim Basha vertelt hoe hij op de hoogte was van het geldtransport, en van wie hij exact welke informatie kreeg. In ons land richt het onderzoek zich op 12 personen, die vermoedelijk deel uitmaken van de Albanese maffia. Ze worden minstens verdacht van geld witwassen. Mogelijk ook van andere zaken, maar daarover wil het gerecht niets kwijt.